Развить речь и настроиться на позитив: как подготовить ребенка к первому классу

В мае 2024 года более 20 тысяч родителей будущих первоклассников посетили психологические лекции, которые прошли в каждой московской школе. Как родителям научиться справляться с тревогой, расширять кругозор ребенка и создать дома удобное пространство для учебы, рассказала «Вечерней Москве» педагог-психолог столичного Городского психолого-педагогического центра (ГППЦ) Департамента образования и науки Наталья Орлова.

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Что делать, если ребенок отказывается готовиться к школе?

Некоторые дети отказываются учиться читать и писать с родителями перед школой. Однако читать и писать ребенка научат в школе, а родителям важно развивать его речь и кругозор. Обсуждайте увиденное на прогулке, сочиняйте сказки или рассказы, вместе читайте книги. Играйте в игры, способствующие развитию речи: «Назови слова на определенную букву», «Я знаю пять названий…» и другие. Помогите будущему школьнику запомнить, как зовут его родителей, бабушек и дедушек, свое имя, отчество, фамилию, адрес.

Как помочь ребенку адаптироваться к школе, если он редко посещал детский сад?

За месяц до начала школьного обучения подготовьте ребенка к новому режиму дня: установите определенное время для засыпания и пробуждения.

Помогите будущему первокласснику стать более самостоятельным: научите его надевать одежду и обувь, пользоваться туалетом. Это поможет ему чувствовать себя более уверенно в школе.

Позаботьтесь о физическом комфорте ученика. Убедитесь, что у ребенка удобная школьная форма, у него есть все необходимые учебные материалы и принадлежности.

Читайте вместе с ребенком книги о школьной жизни, например, произведения В. Ю. Драгунского, В. А. Осеевой, Ю. И. Коваль. Поделитесь собственным позитивным школьным опытом.

Детям нравятся школьные атрибуты. Обсудите с сыном или дочерью, какие учебные принадлежности понадобятся, вместе купите их и соберите рюкзак.

Акцентируйте внимание на положительных сторонах школьной жизни. Напомните ребенку о возможностях общения с новыми друзьями, об интересных занятиях и кружках.

Как организовать пространство детской комнаты, если в семье два школьника?

Важно, чтобы у каждого ребенка было личное пространство: рабочий стол для выполнения уроков, книжные полки для учебников. Если в комнате не получится разместить два стола, важно распределить время для занятий учеников. Например, чередовать выполнение устных и письменных заданий: учить стихи можно шагая по комнате, а прописывать буквы — только за письменным столом.

Как быть, если бабушка делает все за ребенка?

Обсудите ситуацию и объясните бабушке, почему ребенку важно выполнять задания самостоятельно и развивать навыки самообслуживания. Пусть она помогает внуку, но не выполняет действия за него. Предложите ей обращаться к внуку или внучке с просьбой полить цветы, помыть посуду, помочь накрыть на стол. По мере того как успешно ребенок справляется с заданиями, можно расширять список дел. Хвалите его за усилия и достижения, даже если результаты неидеальны.

Как справиться с тревогой?

Ребенок всегда чувствует, какие эмоции испытывают родители. Если взрослые тревожатся, то дети тоже могут начать беспокоиться. Поэтому родителям важно поддерживать положительный эмоциональный настрой.

Определите, что именно вызывает тревогу. Запишите мысль, которая вас беспокоит. Задайте себе вопросы: «Насколько я верю в эту мысль?»; «Есть ли доводы в пользу этой мысли?»; «Есть ли опровергающие доводы?»; «Что я буду делать, если произойдет самое плохое?»; «Как я смогу справиться с этой ситуацией? К кому я могу обратиться за помощью?».

Переключите внимание на окружающую обстановку: посчитайте все предметы определенного цвета (зеленого, красного, синего) в вашем поле зрения.

Выполняйте дыхательные упражнения: сделайте вдох на четыре счета, задержите дыхание, медленно выдохните на четыре счета, снова задержите дыхание. Повторите упражнение несколько раз.

Переключите внимание на выполнение домашних дел или физических упражнений: уберите рабочий стол, помойте посуду, сосредоточьтесь на любом активном действии. Занятия спортом или творчеством также помогут избавиться от негативных эмоций.

Если ваш ребенок испытывает трудности в обучении и социализации, вы можете обратиться за консультацией к специалисту Городского психолого-педагогического центра по телефону + 7 (800) 250-11-91. Также получить рекомендации психолога вы можете заполнив онлайн-форму, размещенную на сайте ГППЦ. После заполнения заявки на указанный адрес электронной почты придет письмо со ссылкой на консультацию.

Информирование столичных учащихся и их родителей о психологических подходах к конструктивному общению, самореализации и проведению досуга способствует укреплению семейных отношений и повышению уровня самооценки и эффективности ребенка, а также соответствует целям проекта «Современное образование» национального проекта «Образование».