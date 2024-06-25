Летнее чтение — десять книг, которые увлекут вашего ребенка

Каникулы уже наступили, но это не повод отказываться от чтения. Особенно если детям что-то задали на лето или они просто начали открывать для себя увлекательный мир литературы. Вместе с Плюс Детям подготовили подборку добрых сказок и историй, которые развлекут юных чтецов и научат их следовать зову сердца.

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«Зверский детектив», Анна Старобинец

Серия детских детективов под одной обложкой. В этом томе собраны четыре книги Анны Старобинец, посвящённые жизни в Дальнем Лесу и борьбе главных героев, пожилого сыщика Барсука Старшего и его молодого помощника Барсукота, с преступностью.

«Эмиль и Марго. Монстрам вход запрещен», Энн Дидье и Оливье Мэллер и Оливье Делуайе

Первый том французского комикса о непоседливых Эмиле и Марго, принце и принцессе. Они похожи на обычных детей: не любят делать уроки, постоянно шалят и безобразничают и, конечно, мечтают о приключениях. Их жизнь была бы совершенно иной, если бы не лес с монстрами по соседству с их замком. Книга состоит из 14 коротких рассказов, которые отлично подойдут для чтения перед сном.

«По дороге в Йеллоустоун», Александра и Даниэль Мизелиньские

Ещё один комикс, но на этот раз созданный польскими авторами и художниками. В центре сюжета путешествие пары закадычных друзей — зубра Куба и белки Ули из Беловежской пущи в американский Йеллоустоун. Чтобы добраться до него, им придётся преодолеть несколько континентов и побывать в восьми разных национальных парках: Намиб-Науклуфт в Африке, заповеднике Ману в Южной Америке, Гренландском национальном парке и китайском Цзючжайгоу, индонезийском Комодо и новозеландском Фьордленде. По дороге они встретят редких животных, увидят необычные растения и причудливые пейзажи.

«Роза Ривера, инженер», Андреа Бети

Иллюстрированная книга стихов про непоседливую девочку-изобретательницу, над которой смеются родственники и друзья, но вдруг появляется её бабушка авиаконструктор и предлагает ей построить летательный аппарат. Вдохновляющая история долго возглавляла список бестселлеров New York Times и теперь добралась и до наших магазинов. Также в этой серии вышли книги про способных одноклассников Розы: «Гектор Пек, архитектор» и «Ада Твист, экспериментатор». Поэтому, если вашему ребенку понравятся приключения находчивой девочки, он может взяться за другие произведения этой вселенной.

«Манюня», Наринэ Абгарян

Действие частично автобиографической книги, пропитанной солнцем и летними настроением, происходит в советские годы. Знакомство восьмилетних Манюни и Наринэ состоялось во время выступления детского хора. Девочки быстро стали лучшими подругами, которые окунулись в пучину совместных нелепых и забавных приключений. Эта книга стала толчком для создания одноименного сериала, а чуть позже и нескольких фильмов, продолжающих историю двух героинь.

«Лесной квест», Рёрвик Бьёрн

Иллюстрированный рассказ про Лису и Поросенка, которые участвуют в лесных соревнованиях, где на кону стоит крутящийся стул. Чтобы победить, героям нужно искать редких животных, но кругом никого нет, поэтому им приходится жульничать. Это не единственная книга о приключениях Лисы и Поросенка, поэтому после «Лесного квеста» можно почитать рассказы: «Как Поросенок болел леопардозом», «Битва с комарами», «Вафлямбала» и многие другие.

«Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери

Классика мировой литературы, которая часто попадает в школьные списки чтения на лето. Эта философская притча рассказывает историю Маленького принца, который знакомится с мудрым Лисом, капризной Розой, Фонарщиком и другими обитателями соседних планет. Несмотря на легкость произведения, иногда детям просто некогда читать.

«Не опаздывай, Медведь!», Жан-Люк Фроманталь

Книга известного французского автора комиксов и детских рассказов. Это история о медведе, который постоянно и везде опаздывал. В конце концов он всех достал, и его отец решил научить сына правильно определять время, планировать свои дела заранее и всегда приходить вовремя. Кроме забавных основ тайм-менеджмента эта книга подарит ребенку море положительных эмоций и развеселит даже взрослого.

«Малуся и Рогопед», Андрей Усачев

История от современного российского писателя о девочке Марусе, которая не выговаривала одну всем известную букву. Однажды вместо родной Ромашковой улицы она оказалась в необычной стране, где вместо груш растут глуши, мама моет ламу, а король носит на голове колонну. Картинки, сопровождающие Марусю в ее приключениях, выполнены классиком отечественной иллюстрации — Еленой Станиковой, которая также работала над рисунками для «Манюни» Наринэ Абгарян.

«Мой друг Перси, Буффало Билл и я», Ульф Старк

Это книга о первой любви, дружбе и верности. Вспоминая свое собственное детство, автор рассказывает историю о летних каникулах, которые он провел у бабушки с дедушкой. Там он гулял со своим другом, строил вместе с ним хижину, купался в море и собирал жуков. Но все изменилось, когда в их компании появилась девчонка и закадычные друзья одновременно влюбились в неё.