Психолог назвала возраст ребенка, подходящий для покупки первого телефона

Детский психолог, нейропсихолог Мария Суворова отметила, что, когда ребенок в семь лет идет в школу, телефон является не только средством связи. Он может стать отличным вкладом в психологическое здоровье ребенка, поскольку позволяет связаться с родителями в любой момент.

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Однако есть обратная сторона: ребенок может отвлекаться во время учебы, бесконтрольно звонить и устанавливать разные приложения, препятствующие развитию и усвоению знаний.

Психолог в беседе с «Южным федеральным» рассказала, какое устройство лучше выбрать. Она считает кнопочный телефон универсальным, если вы хотите оставаться на связи.

Если родители готовы разбираться в гаджете, то ребенка и вас порадует смартфон, в умелых руках превращающийся в развивающее и полезное устройство, отметила Суворова.

Она рекомендовала установить правило дома - мультфильмы смотрим только на телевизоре, поскольку в этом случае ребенок намного быстрее потеряет интерес к ним.

Телефон должен быть средством связи с родными, а также тренажером для изучения арифметики, английского языка и других предметов.

Дошкольнику хорошей альтернативой будут смарт-часы.

Эксперт посоветовала установить на смартфон родительский контроль, оговорив с ребенком интервал времени, которое он может проводить в приложениях. В остальное время гаджет должен служить средством связи.

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