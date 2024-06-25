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Каждая девятая мама в России отказывается от декретного отпуска в пользу выхода на работу

Каждая девятая современная женщина выходит на работу сразу после больничного по беременности и родам. Это выяснил сервис SuperJob.

Ребенок или работа: специалисты поделились статистикой выбора между декретом и работой
© unsplash

Опрос также показал, что каждая третья женщина берет отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, а каждая вторая — до трех лет.

85% россиянок, отказавшихся от декрета, приняли такое решение самостоятельно.

И только 3% — по просьбе работодателя.

30% тех, кто уходит в декретный отпуск, по его окончании меняют работу или просто увольняются.

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