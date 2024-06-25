Психолог раскрыла, как не разрыдаться на выпускном и не тосковать по школе

Расставание со школой и одноклассниками на выпускном иногда вызывает очень сильные эмоции, вплоть до рыданий, рассказала NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. Эксперт посоветовала обменяться контактами с друзьями детства и больше думать об открывающихся перспективах.

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Расставание на выпускном может быть очень эмоциональным и вызывать сильные чувства, вплоть до рыданий. Лучше поплакать сразу, не держать все в себе, предотвращая нервный срыв во время мероприятия. Кто-то, наоборот, рад, что закончил учебу. Лучше думать как раз о перспективах, не забывая обменяться контактами с друзьями детства. В конце концов, живем в веке онлайн-коммуникаций, — заявила Булгакова.



Она подчеркнула, что выпускной не означает расставания с одноклассниками и учителями навсегда. Психолог напомнила, что, если «захватили сильные чувства», а «сохранить лицо» перед выступлением нужно, можно несколько раз глубоко вдохнуть через нос и медленно выдохнуть через рот.

Если в моменте вас захватили сильные чувства и вам нужно «сохранить лицо» (например, выступить или сфотографироваться с учителем), попробуйте технику глубокого дыхания: несколько раз глубоко вдохните через нос, задержите дыхание на несколько секунд, медленно выдохните через рот. Это поможет понизить уровень стресса, — подытожила Булгакова.



Ранее академик РАН Геннадий Онищенко указал, что от празднования школьных выпускных в ресторанах следует отказаться. По его словам, это позволит избежать употребления спиртного на мероприятии. Главный санитарный врач РФ предложил заменить ужины в ресторанах «более общественными» форматами деятельности.