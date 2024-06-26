Врач-педиатр рассказала, какие болезни можно подхватить в детских песочницах

Врач-педиатр Ульяна Гуреева рассказала изданию «Известия», что песочницы могут быть рассадниками различных кишечных инфекций. Через фекалии птиц и животных ребенок может заразиться кишечной палочкой, ротавирусами, сальмонеллой и другими заболеваниями.

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Заболевание аскаридами может проявляться в длительном непроходящем кашле. Кишечные инфекции вызывают прежде всего боли в животе и различные аллергические реакции.

В песке также могут быть различные грибковые инфекции, которые также животные оставляют вместе с фекалиями и шерстью. Кроме того, через игрушки других детей ребенок может подхватить и обычную простуду или другое вирусное заболевание. Врач отметила, что для предотвращения заражения большинством болезней достаточно содержать песочницы в чистоте и убирать из них разный опасный мусор.

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