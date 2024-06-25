Психолог предупредил о повышенном риске зависимости у детей с СДВГ

Им всё время надо откуда-то черпать дофамин.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«У детей происходит нарушение нейротрансмиттерных систем в мозге, у них проблемно работают нейромедиаторы — норадреналин и дофамин, поэтому они всё время нуждаются в постоянной быстрой подпитке какой-то похвалой. Именно поэтому дети не могут фокусироваться на чтении, высидеть на уроках, но они очень долго могут высидеть за компьютерной игрой, потому что там идёт гиперстимуляция мозга, работает быстрая дофаминовая система вознаграждения, поэтому попутно у детей с СДВГ очень легко возникает игровая зависимость. Это очень опасно. Люди с СДВГ склонны к разного рода зависимостям, потому что им всё время надо откуда-то черпать дофамин для стимуляции нервной системы».



Ранее психолог объяснила, почему люди с СДВГ могут быть опасны на дорогах. Из-за импульсивного поведения они агрессивнее реагируют на внештатные ситуации, могут подрезать, останавливаться, выходить выяснять отношения и вредничать.