Как собрать ребенка в поход: инструкция

Пеший туризм становится все более популярным в России. Желание узнать больше о родной стране и насладиться красотой неизведанных мест – вот главные критерии при выборе маршрута для летнего отпуска. Однако, отправляясь в поход с ребенком, необходимо его подготовить к этому новому приключению. Нужно помнить о безопасности, тем более что гаджеты большую часть времени могут быть недоступны. «ФедералПресс» постарался разобраться во всех тонкостях процесса и выяснить, на что следует обратить особое внимание.

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Как понять, что ребенок готов к походу

Прежде всего, по мнению специалистов, ребенок должен быть готов к походу. К примеру, если он привык, что за ним моют посуду и убирают, то перед путешествием лучше научить его самостоятельности, иначе он может растеряться и допустить опасные ошибки.

В походе на природу, вне зависимости от того, горы это или ближайший лес, ребенку придется не только собирать собственные вещи, но и помогать в сборке лагеря. Начинать к этому готовиться нужно еще дома.

Наконец, важно понимать, сможет ли ребенок пройти не один десяток километров. Если чадо большую часть времени проводит за компьютером, то ему будет трудно получить удовольствие от пешего похода. Ведь чтобы красивая картинка сменилась на мониторе, нужно всего лишь жать на клавиши, а на природе – очень много топать ногами. Поэтому для начала нужно организовать в игровой форме подготовку ребенка. Можно рассказывать ему сказки или истории о том, как герои идут в поход, и сделать особый акцент на том, что они взяли с собой.

При поворотах сюжета родители должны спрашивать у чада, как бы он поступил в схожих обстоятельствах.

Кстати, бывалые туристы не рекомендуют брать ребенка в поход в тех случаях, если он склонен к постоянным истерикам и абсолютно не подготовлен к жизни на природе.

Что взять с собой в поход

Готовясь к походу с детьми или отправляя ребенка в палаточный лагерь где-нибудь на Алтае, следует собрать правильный комплект снаряжения, чтобы ребенку было максимально комфортно во время отдыха. Родителям важно понимать, что абсолютно любой палаточный лагерь предполагает высокую степень автономности ребенка.

Сегодня в большинстве случаев лагеря представляют собой большую стационарную базу с палатками или домиками. Как правило, здесь даже имеются горячий душ или баня. Детям следует взять с собой личную посуду, средства гигиены и вещи. Условия проживания в лагерях подобного типа не отличаются от похода с родителями.

Несмотря на предоставленные домики или палатки, ребенку потребуются:

Спальный мешок;

Туристический коврик, который также можно использовать для посиделок вечером у костра;

Предметы личной гигиены;

Удобная одежда и обувь;

Легкая мембранная куртка для защиты от дождя;

Головной убор;

Накомарник;

Несколько пар носков;

Перчатки;

Термобелье;

Несколько комплектов сменного белья;

Аптечка;

Налобный фонарь.

Не стоит забывать о таких полезных мелочах, как солнцезащитные очки, полотенце, тонкий репшнур (чтобы повесить одежду сушиться) и репшнур толщиной 6–7 мм (с его помощью дети учатся вязать узлы, а в перспективе его можно использовать как страховочный элемент, если ребенок будет заниматься горным или пешим туризмом).

Лишнее в походе

Отправляя ребенка в поход или готовясь к поездке вместе с ним, следует учитывать, что далеко не все вещи подойдут для путешествия на природе и уж тем более в горах.

Что не стоит брать:

Книги;

Ноутбук, планшет;

Гамак;

Складную походную мебель;

Украшения – кольца, браслеты, цепочки, бусы и т. д.;

Излишнее количество одежды;

Декоративную косметику, крем, скраб, тоник, гель для душа, ополаскиватель для волос;

Керамическую и стеклянную посуду;

Шампура для шашлыков и решетки для барбекю;

Одеяло, подушку, надувной матрас и насос к нему;

Кошелек с массой визиток и скидочных карт;

Сумки или другие вещи, которую планируется нести в руках, поскольку все должно быть убрано в рюкзак, а руки должны быть свободными.

Необходим настрой

Определиться с маршрутом и упаковать вещи в рюкзак – это еще полдела. Следует учитывать и такую немаловажную вещь, как настрой юного путешественника. Ведь если ребенок категорически не любит долгие прогулки, а природа наводит на него тоску, то подобный выезд отобьет у него всяческое желание в будущем собираться даже на пикник с друзьями.

Кроме того, отправляясь в путешествие в горы, следует помнить главное: не увлекаться красотами и идти проверенными туристическими тропами. Они маркированы в соответствии с уровнем подготовленности туристов, и на таких маршрутах есть вся необходимая инфраструктура.

Чтобы понять, насколько ребенок самостоятельный, можно предложить ему короткие вылазки, где родители будут держать ситуацию на контроле: вынести мусор, сходить в магазин, проверить почтовый ящик. При этом можно следить за прогулкой ребенка из окна, чтобы видеть перемещения сына или дочери.

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