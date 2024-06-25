О чем говорит синяк у ребенка за ухом: это должна знать каждая мама

Активные малыши не обходятся без царапин, синячков и прочих незначительных травм. Однако темное пятно за ухом должно насторожить каждого родителя.

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«Если вы видите синяк за ухом вашего ребенка, так называемый "боевой знак", есть вероятность, что у него серьезный перелом черепа. Срочно доставьте его на осмотр к врачу», — приводит слова парамедика NY Post.



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В коротком ролике эксперт продемонстрировал синяк с нескольких ракурсов. Специалист отметил, что в таком случае важно показать своего ребенка врачу, даже если травма головы была получена несколькими днями ранее — серьезные последствия могут проявляться не сразу. Обычно такой специфический синяк появляется при переломе средней черепной ямки, поэтому стоит отнестись к этому необычному симптому максимально серьезно.