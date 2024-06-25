В России на 15% снизилось число школьников, получивших 100 баллов по русскому

В России на 15% снизилось число школьников, получивших 100 баллов по ЕГЭ по русскому языку. Таковы данные за этот год относительно прошлого. Максимальную оценку получили 2636 человек, год назад их было 3014.

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Как следует из презентации Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений, число выпускников, сдавших ЕГЭ по математике на 100 баллов, впервые превысило тысячу, также впервые они есть почти в каждом регионе страны. Кроме этого, сообщается, что в этом году тест по физике на максимальную оценку сдали рекордное число школьников — 769.