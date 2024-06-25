В России на 15% снизилось число школьников, получивших 100 баллов по русскому

В России на 15% снизилось число школьников, получивших 100 баллов по ЕГЭ по русскому языку. Таковы данные за этот год относительно прошлого. Максимальную оценку получили 2636 человек, год назад их было 3014.
Как следует из презентации Рособрнадзора и Федерального института педагогических измерений, число выпускников, сдавших ЕГЭ по математике на 100 баллов, впервые превысило тысячу, также впервые они есть почти в каждом регионе страны. Кроме этого, сообщается, что в этом году тест по физике на максимальную оценку сдали рекордное число школьников — 769.