Психолог рассказал, что влияет на развитие у детей СДВГ

К этому могут привести любые патологии беременности.

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Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Первая зона риска — это все нарушения и патологии беременности. Любая мама может родить ребёнка с СДВГ — переносила беременность, недоходила, легла на сохранение, ранний возраст, поздний возраст, недовес, ожирение, сахарный диабет, перенесённые тяжёлые вирусные заболевания, как грипп, ковид, герпес, заболевания, которые малыш может подцепить в раннем возрасте — тоже есть вероятность. Наследственный фактор проявляется в 80% случаев, то есть 80% проявляется, 20% не проявляется. Спешу успокоить всех родителей, хорошее воспитание всегда может нейтрализовать плохую природу».



Психолог подчеркнула, что дети с СДВГ шумные, их невозможно заставить слушаться, они не любят порядок, часто неряшливы, перебивают, могут грубить и быть агрессивными, потому что у них импульсное поведение и недоразвиты функции контроля.