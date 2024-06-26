В ВШЭ сочли оценки за поведение в школах «путем в никуда»

Решить проблему «простыми методами» невозможно. Каждое учебное заведение «уникально» по-своему, необходимо искать «отдельные модели». В частности, следует работать с учениками психологам, директорам и родителям.

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Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился руководитель центра психометрики и измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ Виктор Александрович Болотов.

«Проблема поведения, безусловно, есть, и она во всех школах, даже в самых лучших школах существует. Но мне кажется, сложную проблему пытаются решить простыми методами. Практика показывает, что путь в никуда этот. Мне близка точка зрения Анзора Музаева. Если есть откровенное хулиганство, должен заниматься этим соответствующий орган. Тут Музаев прав: не должна быть школа надзорным карающим органом. А вот работа по этой проблеме — я бы звал психологов, директоров хороших школ, которые как-то с этой проблемой справляются, которая, повторюсь, есть. И, конечно, родителей. Каждая школа уникальна в каком-то смысле, одно дело маленькая школа на 50 человек в деревне. Или четыре тысячи школьников в больших мегашколах. И один способ придумать во всех школах, как искоренять плохое поведение — точно не придумаешь. Надо искать отдельные модели».



Накануне глава СПЧ предложил вернуть в школы оценку за поведение. По мнению Валерия Фадеева, к ОГЭ и ЕГЭ не стоит допускать тех, у кого она будет неудовлетворительной.

«Двойка по поведению — к экзаменам не допускается ученик. Не умеешь себя правильно внести — другой дорогой пойдёшь», — заявил Фадеев в ходе расширенного заседания рабочей группы по образованию СПЧ.



При этом глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что ведомство не против введения в российских школах оценки за поведение, однако необходимо определить критерии её выставления.