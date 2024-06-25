Супруги рассорились из-за имени для ребенка: муж хочет назвать его в свою честь

Женщина пожаловать на мужа, который хочет назвать сына в свою честь. Детали истории приводятся на форуме Reddit.

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"Мой муж изначально сказал, что я могу выбрать имя нашего ребенка, если он сможет выбрать второе имя".



Например, мужа зовут Патрик Александр Смит. Значит, ребенка должны назвать Оливер Александр Смит или Оливер Патрик Смит (с учетом того, что Оливера выбрала сама женщина).

Но возлюбленный считает, что чадо нужно назвать Оливер Патрик Александр Смит. С этим его супруга категорически не согласна.

"Он не член королевской семьи. Я понимаю, назвать ребенка в честь бабушки или дедушки, но не в честь же самого себя. По-моему, это нарциссизм".



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Пользователи форума поддержали автора поста.

"Если оба партнера не согласны с именем, его надо исключать из возможных вариантов, и точка. Надутость мужа не должна быть причиной того, что вы будете недовольны именем собственного ребенка".



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