Как реагировать на требование ребенка забрать его из лагеря

Лето — пора каникул, многие родители стараются, чтобы их ребенок отдохнул с пользой. Например, отправляют свое чадо в детский лагерь. Но нередко возникают ситуации, когда ребенок вдруг начинает просить забрать его домой. Всегда ли нужно реагировать по первому требованию, почему ребенку может быть некомфортно, как правильно вести себя родителям в этой ситуации? Ответы на эти вопросы «Вечерняя Москва» узнала у детского нейропсихолога Киры Макаровой.

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— Начнем с того, что лагерь — это место, где ребенку всегда легче социализироваться, которое развивает умение жить в коллективе, по распорядку, организовывать свой досуг, участвовать в каких-то общих мероприятиях. И это своеобразное начало взрослой жизни. Когда ребенок попадает в лагерь, он понимает, что сам отвечает за себя, за свое времяпровождение и сам пробует себя в разных направлениях, будь то язык, спорт, какое-то рукоделие, театральное искусство или танцы. И, конечно, плюсов в лагере намного больше, чем минусов, — считает специалист.



С какого возраста можно отправлять ребенка в лагерь

Однако нейропсихолог отметила, что не стоит отправлять в лагерь совсем маленьких детей.

— Оптимально от 10–12 лет, когда уже хочется общаться со сверстниками, когда ребенок понимает, что для него это важно. Дети более младшего возраста еще очень привязаны к семье, — пояснила Макарова. — После 12 лет они уже стремятся общаться со сверстниками. И как раз этот возраст самый золотой для отдыха в лагере и для того, чтобы ребенок мог найти себе друзей. Ребенок, который не общается со сверстниками в этом возрасте, недополучает важнейших вещей для гармоничного развития личности.



Когда не стоит поддаваться на просьбу ребенка забрать его домой

По словам специалиста, это непростой вопрос, потому что любая мать тревожна (и это нормально), и когда она видит, что ребенок чувствует дискомфорт, она стремится тут же это исправить.

— Но в каких случаях не стоит поддаваться? Наверное, для первого раза, если ребенок тут же позвонил и сказал «все, забирайте меня домой», есть смысл выждать какое-то время. Возможно, через два дня он уже не захочет ехать домой, а может и через полчаса. То есть не нужно сразу ехать в лагерь. Можно сказать: «да, конечно, мы обсудим все, заберем тебя чуть позже» — и так далее. И какое-то время подождать, — посоветовала Макарова.



Кроме того, можно попросить ребенка оценить плюсы среды, где он находится, посмотреть внимательно вокруг, продолжила нейропсихолог. Возможно, это поможет ему осознать, что на самом деле все интереснее, чем могло показаться сначала.

— Уговаривать ребенка остаться не нужно. Любые уговоры тут же воспринимаются в штыки, потому что любой человек чувствует, что на него давят. Поэтому здесь нужно спокойно говорить и просто размышлять, — подчеркнула эксперт. — Но и объяснить, что в случае необходимости родители всегда его смогут забрать.



Когда все-таки нужно забрать ребенка из лагеря

По мнению специалиста, забрать ребенка нужно, если:

он заболел;

действительно испытывает жуткий психологический дискомфорт, уже который раз просит его забрать;

ребенок оказался слишком мал для подобных форм отдыха;

случился какой-то конфликт.