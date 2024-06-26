Названы блюда, от которых лучше отказаться на выпускном вечере

Во время выпускного вечера лучше отказаться от спиртного и жирных закусок, посоветовала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Ирина Лялина. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что стоит избегать пиццы, чипсов, наггетсов и другого фастфуда.

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На выпускном лучше полностью отказаться от алкоголя, пиццы, чипсов, наггетсов и другого фастфуда — чрезмерно жирного, соленого и острого. Не переборщите с салатами, обильно заправленными майонезом. Лучше не увлекаться жирным и жареным: котлеты, отбивные, — порекомендовала специалист.



По словам Лялиной, также не стоит злоупотреблять сладостями, газированными напитками и кондитерскими изделиями. Она напомнила, что в них много сахара и калорий. Биолог посоветовала отдать предпочтение свежим овощам, фруктам, нежирному мясу и рыбе.

Как отметила Лялина, также можно есть сыр, тарталетки с начинками из салатов и паштетов, роллы из лаваша с курицей. По ее словам, рекомендуется употреблять легкие салаты. Из напитков она посоветовала отдавать предпочтение воде с ломтиками лимона, лайма, огурца или ягод, чаю и смузи.

И, конечно, не ешьте все подряд. Учитывайте, что плохо сочетаются фрукты и основная пища — сладкие фрукты при переваривании любой другой еды вызывают брожение. Следуя простым советам, можно отпраздновать выпускной без плачевных последствий для ЖКТ, — заключила биолог.



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