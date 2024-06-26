Эксперты призвали оградить детей от газировки и леденцов

Специалисты утверждают, что всего 100 мл сладкой газировки может содержать 6-12 чайных ложек сахара. Это намного выше нормы.

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Малышам до трех лет лучше не добавлять его в еду и напитки. Детям в возрасте 3-10 лет рекомендуется употреблять не более 3 чайных ложек в день, а детям и подросткам от 10 до 18 лет разрешено не более 6 чайных ложек.

У переизбытка сахара в рационе есть крайне опасные последствия.

1. Кариес. После сладкой газировки и леденцов остатки еще долго остаются во рту. Сахар поглощают бактерии и выделяют кислоту, которая разрушает эмаль.

2. Увеличение массы тела. Эксперты отмечают, что сами по себе сладости не являются прямой причиной ожирения. В основном отложение жира вызвано избыточным потреблением энергии при недостаточном ее расходовании. Доказано, что люди, которые пьют подслащенные напитки постоянно, набирают больше килограммов, чем те, кто этого не делает.

3. Проблемы с сердцем. Газировка и конфеты косвенно приводят к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. К тому же некоторые напитки содержат кофеин. А он влияет на нервную систему и может стать причиной учащенного сердцебиения.

4. Увеличение риска развития сахарного диабета второго типа. Специалисты напомнили, что избыток сладостей может вызвать резистентность к инсулину - гормону, который регулирует уровень глюкозы в крови. Чем больше сахара получает организм, тем активнее работает поджелудочная железа. Уровень инсулина в крови резко возрастает.

Эксперты призвали с детства формировать здоровые привычки в еде. Для этого нужно давать малышам сладости после основного приема пищи. Леденцам следует предпочесть фрукты, сухофрукты и орехи. Газировку давать лишь изредка.

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