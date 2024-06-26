Эксперт объяснила, кто виноват в гаджет-зависимости у ребенка

Психолог Наталья Морозова поделилась мнением о том, почему у малышей развивается зависимость от гаджетов. По ее словам, в том, что ребенок при любом удобном случае смотрит в телефон, виноваты в первую очередь родители или любой другой взрослый, на которого возложена ответственность по его воспитанию. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Newsinfo.ru.

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Дело в том, что многие родители, не отдавая себе отчет, используют телефон как простой способ занять малыша, тем самым освободив время для себя. Это «порочный круг», который начинается именно со взрослых, считает психолог. Заметив гаджет-зависимость у чада, нужно в первую очередь спросить себя: не пытаемся ли мы таким образом «нейтрализовать» ребенка и заняться своими делами, а не его воспитанием.

При этом до 12 лет дети должны развиваться через физическую активность: прыжки, бег, игры и так далее, продолжила Морозова. Однако многие родители знакомят детей со смартфонами уже с года.

«Когда мы с детства начинаем пользоваться гаджетами, это мертвая точка. То есть человек сидит и не двигается, он замер», — пояснила эксперт.



Для борьбы с телефонной зависимостью Морозова посоветовала попробовать направлять энергию, которую дети тратят на гаджеты, на прикладные цели. Например, договориться, что пока ребенок сидит в интернете, он узнает там что-то полезное: рецепт, технику рисования и другое. Если у ребенка имеется тяга и талант к технологиям, можно предложить ему посещать школу робототехники или программирования.