Что влияет на развитие эгоизма у детей

Такое поведение формируется, если родители «искусственно» делают ребёнка главным в семье.

Обычно распознавать чужие потребности подросток учится после 13 лет. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Анна Девятка.

«Эгоизм зависит либо от воспитания, либо существует теория, когда ребёнок перенимает поведение взрослых, поведение своих родителей или становится эгоистом благодаря тому, что родители искусственно его делают главным в семье. Это была мода в Советском Союзе, когда ребёнок один, вкладывают в него максимально. Но они во всех семьях этой моде следовали. И бывает так, что ребёнок растёт один, но родители в него не вкладываются. И это не зависит от количества детей, это зависит от установок родителей. Потому что есть родители, у которых пять детей, и они стараются дать внимание и хорошее образование каждому ребёнку. Ребёнок становится эгоистом, когда он думает только о себе. Любой взрослый, когда думает о себе, мы называем его эгоистом. У детей есть эгоцентризм. Где-то с двух лет до кризиса подросткового возраста 13 лет дети не могут поставить себя на место другого. Им кажется, что другие мыслят так же, как они. Это заканчивается где-то к 13 годам, когда ребёнок переключается на общение со сверстниками. Ему становится максимально интересно мнение других людей. А так дети до трёх лет вообще не понимают, что, кусая своего сверстника в детском саду, они причиняют боль. Они не понимают, что другие люди тоже что-то могут чувствовать».



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