Депутат предложила смягчить условия допуска детей на ЕГЭ

Депутат Госдумы от Челябинской области Яна Лантратова направила в Рособрнадзор предложения по совершенствованию системы ЕГЭ. В этом списке есть запрет на прикосновения к подросткам и проработка вопроса питания.

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«Проработать вопрос питания школьников на экзаменах ЕГЭ, длящихся более 3 часов 30 минут; запретить отстранять ученика от экзамена, если он пронес на территорию ППЭ запрещенные предметы, но добровольно сдал их до начала экзамена; разрешить детям проносить воду на экзамен и иконки», – перечислила список предложений Яна Лантратова в своем телеграм-канале.



Также имеется пункт, который предусматривает прекращение всех шумных работ в районе пункта проведения ЕГЭ в день экзамена. Поручение должен дать губернатор региона, добавила депутат.

Чтобы избежать унизительных процедур и ситуаций, необходимо четко проработать и утвердить алгоритм действий сотрудников ППЭ.

Ранее стало известно, что в Рособрнадзоре высказались про ситуацию с досмотром выпускников в Воронеже перед ЕГЭ, где девушек заставили раздеться до нижнего белья. В списке предложений от Лантратовой имеется запрет и на подобные действия со стороны