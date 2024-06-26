Ученые рассказали, деградирует ли молодежь из-за соцсетей

В наш век цифровых технологий никто не может обойтись без смартфона: с помощью гаджетов мы общаемся с близкими или решаем рабочие вопросы. А ещё Интернет — почти бесконечный источник дешёвого дофамина: смешные видео с котиками, увлекательные игрушки и много-много всякого разного. Чаще всего свой досуг так проводят подростки, и, как оказалось, смартфон и социальные сети — не самое подходящее для них времяпровождение. Сегодня поговорим о том, как именно гаджеты влияют на молодёжь и стоит ли спасать от них неокрепшие умы.

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Подростки обожают соцсети: там они общаются с друзьями, выкладывают новые фотографии после очередного мероприятия, узнают новую информацию в пабликах — новости о мире, видеоиграх или какие-то научные факты. Само по себе это неплохо, но чрезмерное увлечение онлайном может привести к зависимости, что в дальнейшем может изменить личность ребёнка.

Недавно в Финляндии провели исследование, в котором изучали, сколько же времени девочки-подростки сидят в своих смартфонах: исследователи запросили у 1164 учениц скриншоты экранного времени смартфона. Выяснилось, что в среднем девочки проводили за смартфоном почти 6 часов в день, и почти две трети этого времени они тратили на соцсети. В России ситуация похожая — в среднем подростки уделяют своим гаджетам 5 часов ежедневно.

Даже генеральный директор Apple, Тим Кук, обеспокоен тем, что люди проводят столько времени за смартфонами:

«Моя философия такова: если вы смотрите в телефон больше, чем в чьи-то глаза, — это неправильно».



Ну и в чём он не прав?

Ну, сидят и сидят, чего бубнить-то, но упускать это из виду не стоит — подмена реальной жизни виртуальной негативно влияет на ребенка.

Влияние социальных сетей

Быть в тренде

Подросток хочет быть в курсе всех последних новостей, мемов, и того, что происходит в мире. Да, с одной стороны такое любопытство похвально, но, к сожалению, это пагубно влияет на учебный процесс и может даже вызвать тревогу и раздражение.

Информация в соцсетях поступает очень быстро и в формате развлечения, подросток к этому привыкает, и ему становится сложнее концентрироваться на школьных предметах. Ведь это не короткая видюшка, а полноценный урок, который длится 45 минут.

С тревогой и раздражением всё тоже довольно понятно: ребенок боится не успеть увидеть то, что уже видели его сверстники. И что тогда обсуждать в общем чате или на перемене в школе? Не повседневную же жизнь в конце концов.

Активность на нуле

Порождает это и иные проблемы: тяжело смотреть в смартфон, когда играешь на улице, поэтому лучше посидим дома, в уюте и комфорте и пообщаемся с виртуальными друзьями. В итоге, ребята меньше гуляют, а следовательно, снижается физическая нагрузка: молодёжь может набрать лишний вес и комплексовать из-за этого.

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Ложное «Я» и депрессия

Учёные из МГУ также изучили проблему самопрезентации. В социальных сетях подростку проще показать себя во всей красе, чем в реальной жизни, ведь в интернете мы легко можем быть «идеальной» версией себя (внешность нам исправит фоторедактор, а для всего остального хватит и фантазии). Поэтому в реальной жизни подростки почти не заводят новых знакомств.

Чтобы понять, насколько серьёзна эта проблема, психологи МГУ решили провести целое исследование, в котором участвовало 432 подростка, в возрасте от 13 до 18 лет.

Исследователи задавали следующие вопросы:

Сколько времени проводите в социальных сетях?

Для чего используете соцсети?

Насколько важно каждый день находиться онлайн?

И последний. Есть ли чувство одиночества?

Полученные ответы показали, что если подросток проводит много времени в соцсетях, то у него появляется фальшивая самопрезентация. Человек может пытаться демонстрировать те черты, которые характерны для нереалистичного образа своего «Я».

Появление фальшивого Я подростка также вероятно в случае, если у него высок мотив использования социальных сетей для цифровых игр, что может быть связано с особенностями игровой среды, где подросток пробует играть за различных персонажей (если это, например, ролевые онлайн-игры) и параллельно экспериментирует со своим образом. Интересно, что фальшивая самопрезентация не связана с мотивом взаимодействия со знакомыми. Вероятно, нереалистичный образ создается в большей степени для знакомства с новыми людьми, - МГУ



Ещё это исследование показало, что подростки, которые активно пользуются соцсетями, чувствуют себя одинокими — оторванность от общества и негативное взаимодействие с родителями подростки пытаются компенсировать именно общением в соцсетях.

Похожие результаты получили и в Китае: если ребенок лишён комфортной социальной среды, то у него могут появиться признаки депрессии и мысли о селфхарме (желании причинить себе вред). Удивительно, не правда ли? Так что, родители сами могут быть причиной того, что ребёнок прячется от реального мира в телефоне, ведь в интернете он ищет то, чего не получает дома — поддержку и тепло.

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Дофаминовая ловушка

Судя по последним данным опросников из СПбГУ, подростки сильно раздражаются, когда не могут зайти в социальные сети. Это всё из-за дофаминовой ловушки: подросток заходит в интернет, постоянно листает ленту новостей, которая полна смешных картинок, и получает порцию дофамина. Если этого «гормона счастья» будет вырабатываться меньше, человек становится более раздражительным, ему становится тяжелее переключаться на учёбу, чтение или другие занятия.

Чувство свободы

В среде, где много запретов и правил, хочется немного свободы. Это не делай, то нельзя, а в социальных сетях можно всё (ну почти)! Поэтому бывает, что подростки создают анонимные аккаунты и начинают оскорблять и провоцировать всех подряд, показывать наигранную смелость и вытворять безумные выходки.

Вдобавок, в сети они могут показывать свою жизнь и не комплексовать: купил новую вещь или побывал в кафешке — можно снять «сторис», оказался в магазине дорогого бренда и сфотографировал на своей руке часы за несколько сотен тысяч — выложил в соцсети и почувствовал себя «крутым». Можно даже просто показать интернету свой обед — это уже повод для поста.

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Неужели гаджеты несут один вред?

Польза от смартфонов и интернета всё-таки есть. Как минимум, соцсети позволяют общаться с человеком из любой точки мира, а это помогает избежать чувства одиночества. Да и лента новостей — это неплохой источник знаний и хорошая возможность расширить свой кругозор.

Также с помощью интернета многие находят себе хобби: увидел блогера, который шьёт сумку и захотел сделать такую же. Так что, существует достаточно плюсов соцсетей, главное объяснить подростку, что интернет — это не вся жизнь. Скажем пару слов и об этом.

Как грамотно объяснить

Если родителей беспокоит то, что их ребёнок вечно сидит в интернете, не стоит это ему категорически запрещать и тем более отбирать телефон — ведь там его друзья и интересы. Нужно поступить иначе: попытаться договориться и сдружиться с ребёнком. Конечно, на самый крайний случай, в смартфонах есть функция «родительского контроля».

Постарайтесь разузнать про увлечения своего чада, понять, почему он так много сидит в интернете, но если вас беспокоит с кем он общается, то вы, конечно, можете залезть в его «друзья» и «контакты» в соцсетях, но только с его разрешения.

Постарайтесь продемонстрировать, что интернет — это классно, но в реальном мире полным-полно интересного. Старайтесь подобрать ему подходящие хобби, самое главное – не принуждайте. Не стоит ставить перед фактом, что сегодня он будет заниматься борьбой или футболом, лучше поговорить и выяснить, что ребенку будет действительно интересно.

Не забудьте предупредить, что «плохо» и что «хорошо» в этих соцсетях: о чём можно рассказывать, а о чём нет, что стоит смотреть, а какого контента стоит избегать. В общем, всё сводится к тому, что нужно разговаривать с ребёнком и быть на его стороне, уметь достучаться до юного бунтаря, который не всегда готов слушать советы.

© Ferra

Вывод

Всё-таки социальные сети неплохая штука, ведь они дают доступ к общению, развитию, развлечению и т. д. Для нынешних подростков это действительно важно, хотя это не отменяет того, что у них есть и другие интересы. Однако, стоит научить ребенка правилам безопасности в интернете, чтобы потом он смог грамотно распределять своё время и не засиживаться «за компом» слишком долго.