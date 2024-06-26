В какой соцсети ребенок может стать жертвой педофилов

Многие эксперты из разных стран неоднократно обращали внимание на халатный подход Facebook* и Instagram* к защите несовершеннолетних в интернете. При этом вся глубина халатности площадок Meta** зачастую вскрывается после независимых исследований и экспериментов, или случайных находок самих пользователей.

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«Любая социальная сеть, у которой значительную часть аудитории составляют дети и подростки, обязана принимать усилия по их защите и следить за эффективностью этих мер», – уверена эксперт РОЦИТ, генеральный директор LOOKY Анна Баринова.



По словам Анны Бариновой, площадки, принадлежащие Meta*, зачастую манкируют модерацией контента. Так, недавно некий производитель детских украшений из США разместил в Instagram* рекламу свей продукции, указав при этом желаемую аудиторию: пользователи, интересующиеся воспитанием детей, детьми, балетом и другими темами, которые считает привлекательными в основном для женщин. Тем не менее логика ИТ-гиганта дала сбой – абсолютное большинство рекламных объявлений, лицом которых стала пятилетняя девочка, было доставлено взрослым мужчинам.

И этот случай, по данным независимых СМИ – не единственный. По утверждению журналистов, расследующих похожие явления, модерация Instagram* бездействует по отношению к растлителям. Например, в декабре прошлого года стало известно, что в общероссийское общественное движение «Гражданский комитет России» стали массово обращаться родители со всей страны. Они пожаловались на распространение детской порнографии в Instagram*, а также на то, что в этой социальной сети ребенок может стать жертвой педофилов, которые убеждают несовершеннолетних выкладывать сексуализированный контент.

Раннее, в июне того же года, стали известны итоги расследования журналистов The Wall Street Journal и специалистов Стэнфордского университета и Массачусетского университета в Амхерсте. Выяснилось, что рекомендательные алгоритмы Instagram* позволяют педофилам связываться друг с другом и направляют их к продавцам соответствующего контента. При этом аккаунты подобных продавцов продвигались с использованием недвусмысленных хештегов.

Анна Баринова подчеркнула, что все эти ситуации однозначно указывают на истинное отношение Instagram* к защите своей юной аудитории. Однако, добавила эксперт, россияне могут уберечь своих детей от растлителей в интернете, если посоветуют им не использовать Instagram*.

«В России уже есть достойная альтернатива Instagram* – LOOKY. Наша платформа ответственно подходит к защите детей в интернете. Одной из главных наших целей – создание комфортной и безопасной онлайн-среды для юных пользователей», – отметила Баринова.



Она добавила, что западные онлайн-площадки не справляются с этой задачей, поэтому на них ребенок рискует столкнуться с педофилами, русофобией, фейками и деструктивным контентом. И подобный подход к модерации лишний раз доказывает, что западным платформам наплевать на детскую психику. Для них важны только деньги.

Ранее Анна Баринова отметила, что россияне стали отдавать предпочтение отечественным платформам. Благодаря этому зарубежные сервисы уже начали терять свое преимущество на российском рынке. Например, аудитория Instagram* в нашей стране за прошлый год сократилась почти на четверть.

*Материнская компания meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории рф

** Признана экстремистской организацией и запрещена на территории рф