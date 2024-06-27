В Госдуме констатировали ухудшение качества школьного образования

Учащиеся сконцентрированы на подготовке к ЕГЭ. В ряде случаев предметы, не выбранные к экзамену, остаются без внимания подростков.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила член комитета нижней палаты парламента по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

«ЕГЭ вводят для того, чтобы обеспечить доступность поступления в вузы на равных условиях школьников из абсолютно разных мест. Экономят и средства, и время. Но то, что менять подходы сегодня и менять форму ЕГЭ, не форму даже, а подходы, организационные моменты, это в обязательном порядке. У нас проблема в чём? Мы говорим о том, что общий уровень школьного образования упал. Школьники готовятся в основном по тем предметам, по которым они сдают ЕГЭ, а общая программа становится сопутствующей».



Важно принимать меры по улучшению качества образования в регионах РФ, добавила Пилипенко.

«Другой вопрос нужно рассмотреть. Если школьники уезжают из региона, значит, соответствующих условий нет для того, чтобы учиться. Значит, надо поднимать качество образования в вузах, которые находятся в регионах. На это нужно в первую очередь обратить внимание. Тогда они будут оставаться в регионах со своими высокими баллами ЕГЭ».



Ранее Рособрнадзор призвал депутатов сделать конструктивные предложения по изменению ЕГЭ. Речь шла о парламентариях, которые критикуют этот вид выпускных экзаменов.