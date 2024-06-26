Выпускной-2024: гид по украшениям и аксессуарам для запоминающихся образов

Выбирая наряд на выпускной, важно помнить, что именно детали создают по-настоящему запоминающийся образ. Что за детали? Конечно, украшения и аксессуары! Вместе с командой Flowwow мы подготовили гид по акцентным кольцам, браслетам и ожерельям, которые подойдут под самые разные наряды — от рокерских костюмов до платьев романтичных принцесс.

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Тихая роскошь

Увлечение оверсайзом в 2024 году отошло на второй план, и в моду вернулись приталенные платья и твидовые жакеты. Классика тоже не осталась без внимания: белая рубашка или костюмный жилет с брюками палаццо — беспроигрышные варианты в духе Old Money, который так любят стилисты. Образы можно дополнить многослойным колье, минималистичными серьгами и кольцом из розового золота.

Совет: чтобы образ выглядел благородным, но не старомодным, избегайте комплектов «серьги + кольцо + браслет». Лучше подобрать разные украшения в единой цветовой гамме, без крупных камней и декоративных элементов.

Весенняя романтика

Струящиеся ткани, плавные линии, кружево, цветочные принты и пастельные оттенки — главные составляющие весенних образов. С ними отлично сочетаются ожерелья из натурального или барочного жемчуга, перламутр и украшения из эпоксидной смолы с настоящими цветами.

Совет: в романтическом стиле особое внимание стоит уделить прическе. Обратите внимание на локоны с цветочным венком или на пучок, заколотый изящным гребнем из бусин и бисера.

Baby Doll

Стиль принцессы, элементы которого кажутся наивными и немного инфантильными. Здесь и розовый цвет, и рукава воланы, и пышные юбки с аксессуарами под стать. Cтиль невозможно представить без браслетов с шармами, колечек из бисера и атласных бантов, которые могут быть повсюду: и в волосах, и на платьях.

Совет: вместо обычной сумки или клатча можно дополнить образ сумочкой из бусин. Главное, чтобы цвет фурнитуры совпадал с цветом украшений.

Рок-звезда

Рокерский стиль — это про свободные брючные костюмы, корсеты, топы с асимметричными вырезами и кожаные косухи. В их компании отлично смотрятся массивные украшения вроде кафов или моносережек, крупных колец и браслетов из необработанного металла. В качестве украшения на шею выбирайте уже классический чокер, который можно украсить подвеской с агатом или ониксом — камни подчеркнут рокерский вайб.

Совет: чтобы разбавить монохромный лук и сделать его менее драматичным, можно добавить яркие солнцезащитные очки или цветную сумку.

Расслабленная классика

Идеальный вариант для выпускного — атласное платье в бельевом стиле. Выглядит элегантно и позволяет экспериментировать с акцентными украшениями. Его отлично дополнят длинные серьги, дизайнерское ожерелье и клатч необычной формы. С платьями светлых оттенков будут хорошо смотреться золотые и позолоченные украшения, а с темно-зелеными, бордовыми, синими и черными тканями — серебряные.

Совет: с длинными серьгами и ожерельями сложной формы волосы лучше собрать в пучок или хвост. Так они не будут отвлекать от главной фишки образа.

Минимализм

Чем сложнее наряд, тем лаконичнее должны быть украшения, чтобы не конкурировать за внимание с яркими принтами или текстурными тканями. Присмотритесь к миниатюрным гвоздикам, браслетам-цепочкам и базовым серебряным кольцам без камней. Главный плюс таких украшений — их универсальность: они с легкостью вписываются и в повседневные образы, и в наряды для особых случаев.

Совет: при выборе таких украшений лучше отдавать предпочтение ювелирным изделиям, а не бижутерии. Серебро не потеряет внешний вид даже при активной ежедневной носке.