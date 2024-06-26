В регионах России детские экскурсионные группы не заселяют в отели

В Алтайском крае решили проблему, как размещать в отелях детские экскурсионные и тематические группы, – накануне администрация опубликовала список критериев, которым должны следовать организаторы отдыха. До этого на такой возможности лежало табу.

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Туроператоры уже не первый год сталкиваются с проблемой размещения детских групп в гостиницах. Дело в том, что этот вопрос регулируется двумя федеральными законами – № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и отраслевым «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Согласно первому документу детские группы могут останавливаться лишь в КСР, состоящих в Реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, то есть в лагерях. Однако лагерей, особенно в этом сезоне, как отмечает председатель Комитета по детскому и семейному туризму РСТ Татьяна Иванова, катастрофически не хватает. А в гостиницы экскурсионные детские группы, выполняя предписания властей и надзорных органов на местах, попросту не пускают.

«Из-за того, что нет четких критериев разграничений отдыха и оздоровления и детских тематических программ туроператоров, у каждого региона своя трактовка норм. Мы видим много предписаний о проверках со стороны надзорных органов. При этом речь идет не только об экскурсионных группах, но и тематических турах. Все это носит массовый характер, нарастает, как снежный ком», – говорит Татьяна Иванова. «В регионах трактуют нормы, регулирующие детский туризм и отдых по-разному. Ситуация выглядит парадоксально, потому что у органов власти нет синхронизированной позиции. Я видел в различных регионах кардинально разные подходы. В некоторых из них существуют прямые административные запреты отелям размещать детские группы, а в других относятся к этому лояльно», – говорит основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов.



Наиболее проблемной до последнего момента была ситуация в Алтайском крае, где в течение двух лет действовал полный запрет на размещение детских экскурсионных групп в отелях.

«В 2022 году один из алтайских туроператоров был привлечен к ответственности за размещение такой группы на базе сертифицированного средства размещения, но не входящего в реестр лагерей, – рассказывает руководитель туроператора “Охота” Наталья Белоусова. – А на базе детских лагерей в нашем регионе экскурсионный туризм был практически невозможен. Детские лагеря, во-первых, загружены, во-вторых, не приспособлены для размещения, в-третьих, мы не могли участвовать во многих проектах, потому что многие лагеря не имеют классификацию. То есть туроператор не мог размещать детские группы в отелях и одновременно не имел возможности поселить их в детских лагерях».



Все это время, по словам Белоусовой, в турбизнесе пытались решить вопрос, подключили РСТ, поскольку проблема, как выяснилось, шире – касается не только Алтайского края. В итоге вчера администрация Алтайского края выпустила разъяснения по поводу того, при каких условиях детские группы можно размещать в отеле. В документе, в частности, сказано, что организацией детского отдыха занимается исключительно туроператор, включенный в федеральный реестр, реализация турпродукта должна осуществляться непосредственно туроператором либо через его турагентов, договор о реализации турпродукта заключается с каждым родителем (законным представителем) ребенка.

«Сегодня все туроператоры Алтайского края этим разъяснениям аплодируют стоя, будем отправлять этот документ в отели», – добавила Наталья Белоусова.



Алтайский опыт, как отметила в разговоре с TourDom.ru Татьяна Иванова, будут масштабировать:

«На рабочем совещании в РСТ мы составили дорожную карту, выработали план первоочередных действий. Одно из них – распространять опыт Алтайского края как показатель того, что туроператоры работают в правовом поле».



Впрочем, по мнению Георгия Мохова, чтобы поставить точку в этом вопросе, нужны более серьезные изменения.

«Надо добиваться конкретизации регулирующих норм в части определения программы и периода пребывания детской экскурсионной группы, содержания услуг, условий и так далее, для того чтобы отделить детский оздоровительный отдых в реестровом лагере от экскурсионного заезда детской группы. И чтобы провести эту черту, мы не обойдемся без внесения изменений в регулирующее законодательство, поскольку на уровне правоприменительной практики возникает очевидная путаница», – отметил эксперт.



Кроме того, наверняка потребуется и корректировка ГОСТов. Они хоть и носят рекомендательный характер, но на их основе чиновники на местах нередко формулируют нормативы.

Все это позволит избежать проблемы, когда участникам детской группы, выезжающей на несколько дней в другой город или регион на экскурсию или в рамках тематического тура, фактически негде остановиться на ночевку.