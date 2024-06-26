Все о пересдаче ЕГЭ: когда, для кого, как использовать второй шанс
В этом году, впервые, по инициативе президента РФ, выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в июле, до подачи своего досье в университеты, если экзамен был сдан неудачно или результат просто не устроил школьника. Все о пересдаче ЕГЭ в вопросах и ответах.
— Когда можно переписать ЕГЭ?
Пересдачи пройдут 4 и 5 июля:
- 4 июля — русский язык, иностранный язык (письменная часть), информатика, обществознание, физика, химия;
- 5 июля — математика (базовый и профильный уровень), иностранный язык (устная часть), литература, история, география, биология.
— Когда нужно подавать заявление на пересдачу ЕГЭ в июле?
Для пересдачи 4 июля заявление нужно подать с 26 июня 2024 г. по 1 июля 2024 г. (включительно), для предметов, назначенных на 5 июля — с 27 июня 2024 г. по 2 июля 2024 г. (включительно).
— Что будет, если на пересдаче 4 июля я наберу меньше баллов, чем в прошлый раз? Смогу ли я выбрать лучший результат из двух?
Увы, лучший результат выбрать не получится: если вы решитесь на пересдачу, результат первой попытки аннулируется.
— Могу ли я переписать один предмет 4 июля, а второй — 5 июля?
Исправить результат можно лишь по одному предмету, взять вторую попытку для другого экзамена не получится.
— Могу ли я переписать ЕГЭ 4 или 5 июля, если я выпускник прошлых лет?
Нет, даты зарезервированы для выпускников текущего года.
— Кому нельзя пересдавать ЕГЭ в июле?
Право на пересдачу есть не у всех: те, кто пытался использовать шпаргалки, телефоны и был пойман на нарушении, смогут попытаться сдать экзамен лишь через год.
— Смогу ли я улучшить свой результат, если пересдам ЕГЭ в июле?
Взвесьте все «за» и «против», ведь первые результаты будут аннулированы, а с вариантом может не повести. К тому же, из-за стресса ученик может показать результат ниже, чем в первый раз.
— А что, если я передумаю и не приду?
Значит, в силе останутся предыдущие результаты
— Могу ли я пересдать ЕГЭ 4-5 июля, если в предыдущий раз не набрал минимальный балл? Или в июле могут пересдавать только те, кто прошел порог?
Конечно. Эти даты подходят для тех, кто в первый раз не смог преодолеть порог.
— Можно ли при пересдаче математики в дополнительный день 5 июля менять уровень экзамена с базового на профильный?
Да, при заполнении заявления на пересдачу можно изменить уровень математики с базового на профильный или наоборот.
— Если я не наберу минимальный балл по математике на пересдаче 5 июля, мне не дадут аттестат?
Если вы не уверены в своих силах, не стоит торопиться со сдачей экзамена. Особенно в случае, если первый результат был удовлетворительным. Получите аттестат, подготовьтесь и улучшите его в другой период.
— Как мне быть, если я пересдаю ЕГЭ 5 июля, а документы в вуз принимают до 10 июля — я же не успею получить аттестат?
Чтобы этого не произошло, до подачи заявления на пересдачу сделайте следующее:
- Выясните точную дату окончания приема документов на специальности с ДВИ. Сделать это можно на сайте выбранного вуза или в специальном разделе Вузопедии.
- Узнайте в школе, успеют ли прийти результаты после пересдачи: на это уйдёт около недели.
— Где и как подать заявление на пересдачу ЕГЭ?
Для пересдачи экзамена выпускник 11 класса подает соответствующее заявление в государственную экзаменационную комиссию с указанием пересдаваемого учебного предмета ЕГЭ. Заявление пишется по месту учебы.