Все о пересдаче ЕГЭ: когда, для кого, как использовать второй шанс

В этом году, впервые, по инициативе президента РФ, выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в июле, до подачи своего досье в университеты, если экзамен был сдан неудачно или результат просто не устроил школьника. Все о пересдаче ЕГЭ в вопросах и ответах.

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— Когда можно переписать ЕГЭ?

Пересдачи пройдут 4 и 5 июля:



4 июля — русский язык, иностранный язык (письменная часть), информатика, обществознание, физика, химия;

5 июля — математика (базовый и профильный уровень), иностранный язык (устная часть), литература, история, география, биология.

— Когда нужно подавать заявление на пересдачу ЕГЭ в июле?

Для пересдачи 4 июля заявление нужно подать с 26 июня 2024 г. по 1 июля 2024 г. (включительно), для предметов, назначенных на 5 июля — с 27 июня 2024 г. по 2 июля 2024 г. (включительно).



— Что будет, если на пересдаче 4 июля я наберу меньше баллов, чем в прошлый раз? Смогу ли я выбрать лучший результат из двух?

Увы, лучший результат выбрать не получится: если вы решитесь на пересдачу, результат первой попытки аннулируется.



— Могу ли я переписать один предмет 4 июля, а второй — 5 июля?

Исправить результат можно лишь по одному предмету, взять вторую попытку для другого экзамена не получится.



— Могу ли я переписать ЕГЭ 4 или 5 июля, если я выпускник прошлых лет?

Нет, даты зарезервированы для выпускников текущего года.



— Кому нельзя пересдавать ЕГЭ в июле?

Право на пересдачу есть не у всех: те, кто пытался использовать шпаргалки, телефоны и был пойман на нарушении, смогут попытаться сдать экзамен лишь через год.



— Смогу ли я улучшить свой результат, если пересдам ЕГЭ в июле?

Взвесьте все «за» и «против», ведь первые результаты будут аннулированы, а с вариантом может не повести. К тому же, из-за стресса ученик может показать результат ниже, чем в первый раз.



— А что, если я передумаю и не приду?

Значит, в силе останутся предыдущие результаты



— Могу ли я пересдать ЕГЭ 4-5 июля, если в предыдущий раз не набрал минимальный балл? Или в июле могут пересдавать только те, кто прошел порог?

Конечно. Эти даты подходят для тех, кто в первый раз не смог преодолеть порог.



— Можно ли при пересдаче математики в дополнительный день 5 июля менять уровень экзамена с базового на профильный?

Да, при заполнении заявления на пересдачу можно изменить уровень математики с базового на профильный или наоборот.



— Если я не наберу минимальный балл по математике на пересдаче 5 июля, мне не дадут аттестат?

Если вы не уверены в своих силах, не стоит торопиться со сдачей экзамена. Особенно в случае, если первый результат был удовлетворительным. Получите аттестат, подготовьтесь и улучшите его в другой период.



— Как мне быть, если я пересдаю ЕГЭ 5 июля, а документы в вуз принимают до 10 июля — я же не успею получить аттестат?

Чтобы этого не произошло, до подачи заявления на пересдачу сделайте следующее:



Выясните точную дату окончания приема документов на специальности с ДВИ. Сделать это можно на сайте выбранного вуза или в специальном разделе Вузопедии.

Узнайте в школе, успеют ли прийти результаты после пересдачи: на это уйдёт около недели.

— Где и как подать заявление на пересдачу ЕГЭ?