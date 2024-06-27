Психотерапевт рассказал, как детей втягивают в наркобизнес

Наркобизнес завлекает детей и подростков своими лозунгами, рассказал «Радио 1» психотерапевт, нарколог Марат Сараев. По его словам, начало употребления наркотиков молодеет с каждым годом.

Маркетинг оказывается впереди профилактических работ со стороны компетентных органов и медицинского сообщества. Он работает так, что наркотики могут быть доступными и это якобы не вредно, что это может скрасить будни и изменить сознание в том смысле, что вы почувствуете себя более уверенным и настоящим, — объяснил психотерапевт.



Нарколог отметил, что эти лозунги влияют на неокрепшую психику детей и подростков. Кроме того, молодежь зачастую не понимает всех последствий и, следуя трендам, начинает пробовать наркотики. Подростки могут рассчитывать, что они смогут избежать зависимости, добавил Сараев.

Начинают пробовать наркотики, думая, что эта проблема их минует, что они не станут зависимыми, что они намного сильнее, чем это вещество. Но десятки и сотни лет показывают, что это не так. Люди зависимыми становятся, заболевают и умирают, — подытожил эксперт.



Ранее на трассе в Ленинградской области сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль с 70 кг прекурсоров запрещенных веществ. Затем полицейские нашли тайник с отходами от криминального производства и нарколабораторию, из которой изъяли порядка 146 кг наркотика.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.