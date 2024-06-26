В России предлагают перевести детские сады на летний режим работы

В летнее время родителям приходится обращаться к платным няням или прекращать работу, чтобы присматривать за ребенком. Это приводит к ухудшению материальной обеспеченности семьи. Летний режим работы для детских садов предлагают установить в России. С такой инициативой выступила депутат Госдумы Яна Лантратова.

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«Предлагается изменить порядок работы дошкольных общеобразовательных учреждений в части установления летнего периода работы», – отметила депутат.



По словам Лантратовой, сегодня большинство детских садов не работает в летнее время. В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге практикуют организацию дежурных групп в садах или дежурных садов. Такая практика позволяет родителям работать, пока их дети находятся в садике.

По мнению депутата, новый порядок работы детских садов в летний период поможет родителям в процессе воспитания детей, а также позволит им работать в период пребывания ребенка в детском саду, передает RT.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поддержал увеличение пособия по беременности и родам для женщин, уволенных по причине банкротства организации. Автором инициативы ранее выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.