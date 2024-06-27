Ученые выяснили, что видеоигры помогают подросткам справиться с учебными нагрузками

Американские ученые из Техасского университета в Далласе обнаружили, что увлечение видеоиграми может эмоционально разгружать подростков, страдающих от стресса из-за учебы. Исследование опубликовано в научном журнале Deviant Behavior (DevBehv).

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Выводы специалистов основаны на анализе данных проекта Game User Panel, собирающего информацию о молодых геймерах из Южной Кореи. В выборку вошли сведения о 801 человеке в возрасте от 10 до 16 лет.

Ученые сосредоточились на двух типах стресса: академическом и социальном. Академический стресс включал в себя беспокойство по поводу оценок, экзаменов и школьных заданий, тогда как социальный был связан с проблемами общения со сверстниками.

Результаты показали тесную связь между академическим стрессом и увеличением использования видеоигр. Подростки, испытывающие более высокий уровень академического стресса, чаще увлекались играми. Эта связь, однако, не наблюдалась при стрессе, связанном со сверстниками, который не обнаружил существенной связи с игровым поведением.

Важнейшим элементом, который выявили специалисты, был сдерживающий эффект игровой эффективности. Игровая эффективность означает веру человека в свою способность добиться успеха в видеоиграх.

Исследование показало, что подростки с более высокой игровой эффективностью чаще использовали видеоигры в качестве механизма преодоления академического стресса.

Это говорит о том, что для тех, кто чувствует себя компетентным и успешным в игровой среде, видеоигры служат эффективным средством спасения от давления и разочарований, связанных с их академическими проблемами.

В исследовании подчеркивается, что видеоигры создают структурированную среду с четкими целями и немедленным вознаграждением, что может быть особенно привлекательным для подростков, которые сталкиваются с постоянным академическим давлением.

В отличие от часто двусмысленной и вызывающей стресс природы академической успеваемости, видеоигры дают чувство контроля и достижения. Это чувство компетентности и достижений в игровом мире помогает смягчить негативные эмоции, связанные с академическим стрессом, что делает игры предпочтительной стратегией преодоления трудностей для многих подростков.