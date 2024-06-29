Более 90% российских школьников умеют определять небезопасный контент в сети

В «Яндексе» узнали, как российские школьники ориентируется в вопросах информационной безопасности

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Большинство российских школьников (93%) умеют распознавать небезопасный контент в интернете. Это стало известно из исследования сервиса «Яндекс Учебник», в котором приняли участие 228 тысяч учеников 5−11 классов.

Примерно 89% школьников хорошо справляются с кодированием информации и работой в браузере (88%). Они также владеют цифровым этикетом и умеют противостоять кибербуллингу (86%).

Однако только половина детей справляется с вычислениями в электронных таблицах (59%) и системами счисления (58%). Программирование арифметических операций освоили 50% учащихся. Топ-5 регионов по числу участников включают Москву, Свердловскую, Кемеровскую и Новосибирскую области, а также Санкт-Петербург. Цель диагностики — определить уровень знаний школьников и скорректировать учебную программу. «Диагностика помогает сделать обучение более персонализированным. Учителя получают отчёты с подробным описанием тем и статистикой успеваемости», — рассказал старший методист сервиса Роман Левин.