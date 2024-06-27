В каких случаях родителям дошкольников можно «браться за ремень»

Дети склонны к эгоцентричному поведению.

Ориентация только на свои интересы характерна для ряда возрастных периодов. Если ребёнок начинает «диктовать» правила, нужно реагировать, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» Жанна Сугак.

«Если его воспитывают таким образом, что у него нет ответственности, он вырастает эгоистом. Не потому, что одному всё. Семья, где есть сиблинги, каждый бьётся за внимание и прянички от родителей, драки до смертного боя. Дети — вообще эгоцентрики. Эгоизм — это одно из проявлений кризиса трёх лет. Трёх, а потом 16. В кризисе человек проявляет асоциально себя. Правится это и в три, и в четыре, и в семь, и в 16 лет. Единственное — взрослый человек лечится и учится, когда хочет. Если ему три года, и он говорит «не хочу», «не буду» по каждому поводу, можно не беспокоиться. Но когда ему четыре, и он начинает диктовать: «Будет так, как я сказал, только так, как я сказал, принеси, подай, убери». Тут уже пора браться либо за голову, либо за ремень. У кого какие средства».



Также Сугак отметила, что «здорового» эгоизма не существует. В этом явлении «нет ничего хорошего».

«Сам по себе «здоровый» эгоизм, как «здоровая» жадность, как «здоровая» жестокость. Здоровый эгоизм — это, скорее, напористость: «Я всё равно это сделаю, я несмотря ни на что это сделаю». Это про упорство, про волевые усилия. Если это ещё имеет положительную характеристику поступка, это значимо для общественности, социально значимо, то тогда это эгоизмом назвать нельзя. Нет хорошего ничего в этом самом эгоизме».



Ранее психолог рассказала, что влияет на развитие эгоизма у детей. Такое поведение формируется, если родители «искусственно» делают ребёнка главным в семье. Обычно распознавать чужие потребности подросток учится после 13 лет.