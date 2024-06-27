Подмосковный педиатр рассказал о правилах кормления детей грибами

Дождливая погода июня гарантирует жителям Московской области обилие грибов в лесах региона. Но не все из них могут принести пользу ребенку. О том, как избежать расстройств детской пищеварительной системы и отравлений в грибной сезон рассказала врач-педиатр Московского областного НИКИ детства Ирина Фатхуллина.

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«По возможности ходите на «тихую охоту» только с опытными грибниками. Соблюдайте простое правило «Есть сомнение — не бери». И ни в коем случае не пробуйте неизвестные грибы на вкус. Есть заблуждение, что если на вкус гриб не горчит — значит, он съедобен, но это не так. И, конечно, ищите экологически чистые районы, не собирайте грибы возле дорог и промышленных зон», - советует доктор Фатхуллина.



Педиатр также напомнила, о существовании специальных мобильных атласов, помогающих более точно узнать, съедобен гриб или нет. Приступать к приготовлению грибных блюд можно лишь в случае полной уверенности в отсутствии в корзинке ядовитых даров леса.

Свежие грибы, по мнению врача, необходимо сразу же обработать, так как они являются скоропортящимся продуктом. Для этого лучше сварить их и только после этого можно приступать к непосредственному приготовлению грибного блюда.

По мнению Ирины Фатхуллиной, грибы являются тяжелой пищей для детского организма, к тому же содержание полезных микроэлементов в них минимально. Поэтому лесные грибы часто давать ребенку не стоит, а уж консервированные их варианты детям противопоказаны совершенно.