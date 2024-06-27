Учат любви и смекалке: пять причин читать детям сказки

Почитать ребенку сказку перед сном. Хоть многие родители и соблюдают эту ежевечернюю традицию, далеко не все понимают, зачем это нужно. Между тем за чтением сказочных сюжетов скрывается важная воспитательная подоплека. Как волшебный фольклор влияет на развитие детей? Каким историям стоит отдавать предпочтение? И что маленькие слушатели должны вынести из этих ритуалов? Об этом MIR24.TV поговорил с психологами и преподавателями.

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Влияние на психику

С точки зрения психотерапии, сказки – это донесение образов до ребенка через метафоры, считает психотерапевт Ришат Зараев. Чтобы понимать, какое влияние оказывают сказочные истории на детей, важно видеть смыслы, которые в них заложены.

«Например, русские народные сказки несут в себе мощный импульс для желания делать добро. Они акцентируют внимание ребенка на справедливом восприятии мира, на важности традиционных ценностей. В русских сказках даже образы злодеев не пугают ребенка», – уверен специалист.



А вот сказки западных государств, обращает внимание эксперт, гораздо более тревожны. Они часто вызывают у детей испуг, снижают уровень самостоятельности. Добро и зло в них зачастую ставятся на один уровень. В таких историях акцентируется материальная часть жизни, тогда как в русских сказках особое внимание уделяют духовной части, считает психотерапевт.

«Кроме того, чтение сказок позволяет быстрее сформировать у ребенка навык предметно-образного мышления, – добавляет спикер. – Это важно для развития творческой составляющей».



Пять причин читать сказки детям

Существует множество причин, по которым родителям стоит выделить время на чтение сказки перед сном. Наиболее важные перечисляет доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Ирина Щербакова.

Причина первая: чтение сказки – это время, которое родители точно уделят детям. При этом не важно, будут это полчаса, час или пятнадцать минут. Если многие взрослые заходят в комнату к ребенку, желают спокойной ночи и, закрывая эту дверь, думают, что ребенок сразу уснет, они глубоко заблуждаются. Некоторые дети боятся темноты, другие – хотят материнского или отцовского тепла. Не просто поцелуйте малыша перед сном, обнимите его, а расскажите или почитайте сказку. Поверьте, ему это очень нужно.

Причина вторая: сказки – это успокоительное средство. Во время чтения сказки ребенок успокаивается, да и взрослые тоже. Когда яркие эмоции, пережитые в течение дня, утихают, а в тишине звучит мамин или папин голос, ребенок настраивается на сонную волну, расслабляются мышцы, сказка точно помогает заснуть и настраивает на приятные сны.

Причина третья: маленьких детей сказки учат очень важным вещам. Например, проявлению доброты – «Дюймовочка», заботы – «Золушка», взаимопомощи – «Красная шапочка». В то же время сказки учат осмотрительности, внимательности, осторожности при разговоре с незнакомцами – «Золотой ключик, или Невероятные приключения Буратино», «Гуси-лебеди». Сказочные сюжеты помогают развивать и применять смекалку – «Мальчик с пальчик», «Кот в сапогах», «Крошечка-Хаврошечка».

Кстати, взрослым людям тоже есть чему поучиться на сказках. Через сказочные сюжеты легко проводить параллели со своими жизненными ситуациями и социальными ролями, разбираться в себе.

Список аргументов в пользу чтения волшебных сюжетов дополняет психолог Юлия Макаровская.

Причина четвертая: чтение сказок на ночь – это ритуал, якорь стабильности в жизни вашего ребенка. Это то, что он будет помнить всю жизнь. Этот ритуал дает малышу чувство уверенности и постоянства, столь необходимых в мире, где все так быстро меняется. Не упускайте шанс создать эту стабильность, это ваша обязанность как родителя.

Причина пятая: сказки стимулируют воображение и учат мыслить нестандартно. Это навыки, которые будут полезны детям на протяжении всей жизни. Предложите детям рассказать сказку о себе, и вы будете потрясены душевной организацией вашего ребенка.

Выбор подходящего сюжета

Выбор сказок для детей требует серьезного подхода. Об этом рассуждает преподаватель и разработчик интерактивных учебных материалов Ольга Логвинова: «Народные сказки могут помочь объяснить, почему важно слушаться родителей. Сказки же со страшным сюжетом помогают подготовить ребенка к реальности, где не все люди и существа добры».

По мнению преподавателя, при выборе сказки также следует учитывать индивидуальные черты, такие как характер и темперамент. Например, для активных детей специалист рекомендует выбирать более спокойные истории, а для тех, кто не слушается, – сказки с воспитательным подтекстом.

«Если после прочтения сказки вы сможете объяснить ребенку мораль, аргументировать поступки героев и помочь ему найти полезные выводы, сказка уже годится», – уверена психолог Анна Петрова.



Вместе с тем специалист предупреждает об опасности сюжетных ловушек, в которые может попасть ребенок. Например, формирование определенного шаблона поведения. Девочка может искренне верить, что, как в сказке, она сможет сделать из чудовища принца, поясняет психолог.

«Некоторые сюжеты воспитывают инфантильное поведение – все само как-то разрешится, произойдет чудо или придет фея с волшебной палочкой. Опасно и такое явление, как импринт – запечатлевание на чувственно-эмоциональном уровне образа героини и сильное вживание в этот образ», – предостерегает эксперт.



Как читать сказки?

По мнению психологов, важной составляющей в ритуале чтения сказок является спокойная атмосфера и особая интонация.

«Важно увлечь ребенка. Для этого надо читать не спеша, выразительно, может быть даже немного театрально, – говорит Анна Петрова. – Так у ребенка будет лучше работать воображение, и он сможет окунуться в атмосферу сказки».



Благотворный эффект будет иметь и чтение по ролям, добавляет психолог. Обсуждение сказки тоже всегда приветствуется. Можно спросить, что больше понравилось ребенку, что запомнилось, какой герой произвел впечатление, что напугало и так далее. Пост-анализ сюжета и поведения героев также будет способствовать развитию логики и рефлексии у ребенка, уверяет специалист.

Одним из наиболее эффективных методов воспитания и развития ребенка станет сочинение сказок. Об этом говорит преподаватель Ольга Логвинова: «Совместно с ребенком придумайте главного персонажа сказки, наделите его определенным характером, продумайте сюжет, и конечно же, счастливую концовку. Как только будет готова сказка, перейдите к ее иллюстрированию».