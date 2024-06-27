Отставание в нескольких областях: зачем ребенку нужен нейропсихолог

Нейропсихологи помогают детям развить самоконтроль, концентрацию, крупную и мелкую моторику, но обращаться за помощью к ним нужно не всегда. Эксперт Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Екатерина Котова рассказала «Вечерней Москве», когда ребенку необходима помощь специалиста.

© Вечерняя Москва

Нейрокоррекция поможет решить проблемы в развитии детей младшего и старшего дошкольного возраста, а также учеников начальных и средних классов. Обратиться к нейропсихологу следует, если родители замечают у ребенка отставание в развитии сразу в нескольких областях.

"В семье этапы развития ребенка часто объясняют индивидуальными особенностями или наследственностью: «У нас папа начал ходить только в два года»; «Мальчики всегда развиваются медленнее девочек»; «Ребенка и так все понимают, он позже заговорит». Но если родители замечают задержку сразу в нескольких областях (например, малыш не ползает к годовалому возрасту, не ходит самостоятельно к двум годам, не начинает говорить к трем), то желательно проконсультироваться с нейропсихологом", — отметила Котова.



Иногда нейрокоррекция нужна детям старшего дошкольного возраста. Специалист поможет решить проблемы, связанные с мелкой и крупной моторикой, с концентрацией и вниманием. Будущим первоклассникам можно пройти нейропсихологическую диагностику для определения готовности к школе и выявления возможных трудностей. Ученикам начальных и средних классов занятия полезны при возникновении проблем с успеваемостью и поведением.

"Часто проблемы школьников объясняют ленью или плохим воспитанием, но это не всегда верно. Иногда причины тому — слабость в развитии познавательных функций, незрелость механизмов контроля эмоций, поведения. Если учитель или родители замечают, что ребенок неусидчив или медлителен, плохо запоминает и усваивает информацию, легко и часто отвлекается, не может сконцентрироваться на задаче, не способен выполнить домашнее задание самостоятельно, то правильным решением будет проконсультироваться со специалистом", — заключила Котова.



Несмотря на то что занятия детей с нейропсихологом пользуются популярностью у родителей, обращение к специалисту должно быть обоснованным: в области применения нейрокоррекции есть ограничения и противопоказания. Желательно предварительно проконсультироваться с другими специалистами по поводу необходимости получения такой помощи. Сделать это можно в Городском психолого-педагогическом центре.

Информирование столичных учащихся и их родителей о психологических подходах к конструктивному общению, самореализации и проведению досуга способствует укреплению семейных отношений, повышению уровня самооценки и эффективности ребенка, а также соответствует целям проекта «Современное образование» национального проекта «Образование».