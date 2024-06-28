Западные онлайн-площадки опасны для пользователей, особенно несовершеннолетних. Это уже неоднократно признавали и в самих США. Например, недавно это сделал главный санитарный врач США Вивек Мурти.

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Он призвал размещать в социальных сетях предупреждающие надписи о вреде для здоровья детей и подростков. По его словам, онлайн-площадки негативно влияют на психику молодежи, повышая риск развития у несовершеннолетних тревожности и депрессии. А по мнению российского кардиолога, кандидата медицинских наук Сергея Бердникова, тревожность и депрессия приводят в дальнейшем к проблемам с сердцем.

Он советует родителям беречь детей от посещения западных онлайн-платформ, в том числе тех, которые запрещены в России. В противном случае, утверждает Сергей Бердников, велик риск, что дети станут жертвами мошенников, растлителей, фейков про Россию. Конечно, не стоит забывать и про негативное влияние на детскую психику деструктивного контента, которого тоже предостаточно на западных площадках.

«Кроме того, для входа на заблокированные в России соцсети несовершеннолетние используют VPN-сервисы. Мало того, что эти приложения представляют опасность для персональных данных пользователя, еще из-за таких программ быстро нагревается и разряжается смартфон, снижается скорость интернета», – отметил кардиолог.



Кроме того, добавил Бердников, из-за VPN-сервисов часто проблемно работают другие приложения на смартфоне, некоторые могут даже не открываться. Все эти неудобства тоже негативно влияют на психику несовершеннолетнего, ведь для него это дополнительный стресс. А если стрессовые ситуации становятся постоянными, они могут привести к развитию депрессии.

И тут, чтобы отказаться ребенку от VPN-сервисов и западных площадок, на помощь родителям приходят отечественные онлайн-платформы. Например, социальная сеть LOOKY, которая абсолютно безопасна для детей. Что касается других российских онлайн-площадок, они тоже серьезно подходят к модерации. Поэтому наши соцсети, видеохостинги – хороший выбор для спокойствия родителей за своего ребенка.

Ранее об опасности для детей западных онлайн-площадок говорила гендиректор LOOKY Анна Баринова. По словам эксперта, иностранные соцсети пренебрегают модерацией контента, где зачастую публикуются фейковая и деструктивная информация.