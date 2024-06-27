«Можно только пожалеть»: политолог высказался на тему отказа от детей

Людей, решивших не иметь детей, «можно только пожалеть».

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У таких россиян есть «психологический вывих».

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Идеология чайлдфри является свободным выбором человека. Человек решает сам, если он не хочет иметь детей, как бы не заставишь. Позиция человеческая была всегда, во все века. Сейчас она оформлена как политическое движение, как организованная политическая структура, продвигающая эту идеологию, пропагандирующая её, навязывающая другим людям эту идеологию. В небольших объёмах, когда кто-то решил не иметь детей, это не представляет угрозы для общества. Это некоторый психологический вывих. Такого человека можно только пожалеть за его глупое решение. Когда такой выбор распространяется широко, количественно, то это подрывает возобновление человеческого общества путём рождения новых детей. Это подрывает будущее страны. К чайлдфри будет отношение, как к гомосексуализму. Хотите быть гомосексуалистами, пожалуйста, будьте. Но другим несовершеннолетним не надо рассказывать, как классно быть гомосексуалистом».



Минюст готовит законопроект о запрете идеологии чайлдфри. С таким заявлением выступил заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов.

Сегодня депутат Евгений Фёдоров призвал ввести в России налог на бездетность. У семейных людей «жизненная ситуация объективно хуже». Они нуждаются в деньгах. Неважно, по каким причинам у пары нет потомства, люди должны платить в казну. Об этом член комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».