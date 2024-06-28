Около 75% родителей видят будущее своих детей в сфере науки и технологий

Около 75 процент родителей хотят, чтобы их дети посвятили свою жизнь науке. Показательно, что примерно такая же цифра характеризует уровень доверия к Российской академии наук, к российской армии и президенту страны. Таковы основные позитивные результаты опроса общественного мнения, которые проводили специалисты ВЦИОМ и группы ЦИРКОН.

© РИА Новости

В то же время авторы исследования отмечают, что хотя интерес к науке у общества есть, но его можно назвать пассивным. А конкретно всего около 15 процентов ищут информацию о новых достижениях, а остальные о науке "что то случайно слышали".

Эту ситуацию подтверждают и ответы на вопрос - знаете ли кого-нибудь из ныне живущих российских ученых мирового уровня? Положительный ответ дает один из 10 человек, причем в основном называют людей, занимающиеся популяризацией науки. В основном это медики, которые периодически появляются на экранах телевизоров - в частности, Лео Бокерия, Леонид Рошаль, доктор Мясняков.

Аналогичная картина и с попыткой назвать какие-либо важнейшие достижения мировой науки за последние 10 лет. В основном это полеты космических аппаратов на Луну и Марс, а также вакцины от ковида.

Поэтому уже не должны удивлять ответы опрошенных на элементарные вопросы про науку. Так, около 20% уверены, что Солнце вращается вокруг Земли, что первые люди жили в одно время с динозаврами (16%), что ведьмы и колдуны существуют (39%), что продукты с ГМО вызывают рак (30%) . Отметим, что эти традиционные вопросы в анкетах появляются уже несколько лет, и цифры практически не меняются. Что на фоне 75% доверия к науке дает повод для оптимизма.

Показательно, какие профессии предпочли бы родители для своих детей. Специалисты в сфере искусственного интеллекта - 20%, робототехник (15%) , на третьем месте биоинженер (13).

Чтобы активней привлекать людей в науку, участники опросы предлагают повышать зарплату научных сотрудников (40%), реформировать систему образования (19%), более активно и профессионально агитировать население, популярно рассказывать о достижениях российской науки.