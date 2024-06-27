Штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении: для чего нужен и как его получить

Летом многие дети отправляются в лагерь или на отдых с родителями в другие страны. С 1 марта 2024 года сделать это будет не так просто, как раньше. Согласно новому указу президента, при выезде за рубеж в свидетельстве о рождении ребенка теперь должен стоять специальный штамп о гражданстве Российской Федерации — без него могут не выпустить из страны. Также могут возникнуть проблемы с билетами и гостиницами. «Лента.ру» рассказывает, в каких случаях нужен штамп о гражданстве ребенка, как и где его можно получить.

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Зачем нужен штамп о гражданстве для ребенка

Эта печать с недавних пор нужна во всех процедурах, где требуется подтверждение у ребенка гражданства Российской Федерации. Например, штамп в свидетельстве о рождении будет необходим, когда ребенок придет получать российский и заграничный паспорт, Владимир Горин.

Такая отметка в свидетельстве о рождении ребенка — просто еще один способ подтвердить наличие гражданства Российской Федерации, когда это невозможно сделать по-другому. В частности, это касается детей-сирот, которые не вписаны ни в чьи паспорта и пока не имеют собственного документа.

В юридической фирме «Адвокаты Москвы» «Ленте.ру», наоборот, заявили, что ставить штамп в свидетельстве в настоящее время нет необходимости:

«Хотите ставьте, хотите — нет. Это необязательно. Ребенок все равно является гражданином РФ».



Тем не менее есть ряд случаев, когда после выхода нового закона россияне сталкивались с проблемами при выезде из страны из-за того, что у них не было соответствующего штампа.

Список документов, подтверждающих наличие гражданства РФ у детей до 14 лет

Заграничный паспорт ребенка;

Штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка;

Запись в паспорте родителя — внутреннем или заграничном. В документе, куда внесены сведения о ребенке, обязательно должна быть поставлена подпись должностного лица и печать МВД;

Свидетельство о приобретении гражданства по рождению, если свидетельство о рождении выдано в другом государстве — например, в США или Аргентине. Чтобы пользоваться документом в России, в частности для путешествий за границу, свидетельство о приобретении гражданства должно быть переведено и заверено у нотариуса или в российском консульстве.

Наличие отметки обязательно при выезде ребенка до 14 лет за рубеж.

Раньше для этого не требовали штамп в свидетельстве о рождении, поскольку было Киргизию только по свидетельству о рождении со штампом о гражданстве РФ. Пометка в документе также была необходима в случае, если ребенок родился в другой стране, и гражданство родителя или родителей было зарубежным.

Однако с конца 2023 года правила изменились, и теперь, если у ребенка младше 14 лет нет штампа в свидетельстве о рождении или другого документа из перечня, он не сможет выехать из России в страны ближнего зарубежья.

Штамп в свидетельстве не нужен в следующих случаях:

Если дети старше 14 лет; Если у ребенка есть загранпаспорт; Если ребенок вписан в загранпаспорт (это возможно, только если документ старого поколения) или российский паспорт (в этом случае нужен соответствующий штамп) родителей.

В какие страны нельзя въехать без штампа в свидетельстве о рождении

По новым правилам выезда, если у ребенка еще нет загранпаспорта и штампа в свидетельстве о рождении, он не сможет попасть в Абхазию, Армению, Республику Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

На пограничном контроле — в аэропорту, на вокзале или на границе, если семья путешествует на машине, — сотрудники требуют только заграничный паспорт гражданина РФ. Однако если билет оформлен на свидетельство о рождении ребенка и в нем нет соответствующего штампа, есть риск получить отказ в пересечении границы, Владивостока семью с ребенком не выпустили из страны без штампа в свидетельстве.

Для того чтобы ребенок мог выехать из России в другие страны мира (не вышеперечисленные), ему необходим загранпаспорт. В этом случае ставить штамп в свидетельстве о рождении не надо.

Мифы о требовании штампа

Специалисты предупреждают, что штамп о гражданстве в свидетельстве о рождении ребенка нужен только в ряде случаев: при получении паспорта, постановке и снятии ребенка с регистрационного учета по месту жительства, получении пособий, а также при выезде за пределы страны.

Отсутствие штампа никак не влияет на прием ребенка в детский сад или школу, а также на оказание ему медицинских услуг. Если ребенку отказываются предоставить помощь или не хотят принимать в образовательное учреждение без штампа в свидетельстве о рождении — это является грубым нарушением действующего законодательства. В такой ситуации юрист волонтерской юридической службы Калининградского регионального отделения Российского Красного Креста Роман Ивлев советует незамедлительно обращаться в уполномоченные органы.

Штрафы за то, что у ребенка нет штампа в свидетельстве о рождении, отсутствуют.

Советы юристов

Вне зависимости от того, вписаны дети в паспорта родителей или нет, юристы советуют поставить штамп о гражданстве в свидетельство о рождении. Это связано с тем, что некоторые страны, например Узбекистан, отказывают во въезде, если дети до 14 лет вписаны в документы родителей и не имеют штампа в свидетельстве.

Как выглядит штамп

Свидетельство о рождении является главным документом ребенка до того, как он получил паспорт. Штамп о гражданстве РФ проставляется на задней стороне документа и выглядит как прямоугольная синяя или черная печать. На ней располагается оттиск красной гербовой печати органа, который проставлял отметку.

В штампе указано, что гражданин приобрел гражданство РФ, а также присутствует номер нормативного акта (например, «в соответствии с пунктом А части 1 статьи 12 ФЗ»), название уполномоченного органа (например, ОФМС), город, дата и подпись сотрудника ведомства.

C 1 июля 2024 года красные печати, подтверждающие гражданство РФ у ребенка, заменят на специальные вкладыши. Тем, у кого уже есть печати, получать вкладыш не требуется.

Как и где поставить штамп

Штамп Москве прийти в отделение можно по месту нахождения, если у человека нет прописки.

Услуга, за которой нужно обратиться, называется «Оформление наличия гражданства Российской Федерации по рождению (штамп на свидетельство о рождении, свидетельство о приобретении гражданства)». Ее оказывают бесплатно, в порядке личного приема.

Обратиться за проставлением отметки в свидетельстве можно по онлайн-записи на mos.ru или в порядке живой очереди, узнала корреспондент «Ленты.ру» из Москвы. В конце мая ей удалось записаться на прием 4 июня. Портал прислал уведомление на почту за сутки и за три часа до записи. Прийти в офис необходимо за 15 минут до приема.

Процедура получения штампа в свидетельстве о рождении ребенка до 14 лет занимает от 2 до 7 рабочих дней, рассказал «Ленте.ру» юрисконсульт — советник по правовым вопросам Егор Минаев. Граждане могут обратиться по этому вопросу в МФЦ.

Документы для проставления штампа в свидетельстве о рождении ребенка

Паспорта родителей;

Свидетельство о рождении ребенка или нотариально заверенный перевод документа, если он получен на иностранном языке;

Если заявление подает опекун, усыновитель или попечитель ребенка, потребуется документ, подтверждающий права законного представителя.

Помимо родителей и законных представителей ребенка, получить услугу могут уполномоченные представители органов опеки и попечительства, а также главы российской организации для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Шаблона для заявления в открытом доступе нет. Это значит, что его нельзя написать заранее и прийти в МВД с уже полным пакетом документов. В заявлении нужно заполнить три страницы: внести информацию из паспортов родителей и свидетельства о рождении ребенка. Если с собой нет копии того или иного документа, ее можно сделать на месте — 20 рублей за страницу.

Если все документы в порядке, штамп поставят сразу же в день обращения.

Кстати, уже проставленная отметка о гражданстве может быть аннулирована в случае, если будет принято решение о прекращении у ребенка российского гражданства или будет установлен факт его отсутствия. Тогда в свидетельстве поставят соответствующую отметку, заверенную подписью должностного лица, и гербовую печать.