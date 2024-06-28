Чек-лист для родителей: как подготовить ребенка к 1 сентября

Когда ребенок идет в первый класс — это важное и волнительное событие для всей семьи. Новые друзья, впечатления, знания, школьная форма. Приближающиеся перемены, даже положительные, могут вызвать волнение. О том, как подготовить малыша к 1 сентября, «Вечерней Москве» рассказал психолог семейного центра ТиНАО Николай Головков-Гаев.

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Для многих детей это лето станет своеобразным переходом во взрослую жизнь, ведь им предстоит новый этап — школа. Кто-то ждет этого события с нетерпением и предвкушением, а кого-то, наоборот, пугает неизвестность.

"Очень важно, чтобы ребята летом хорошо отдохнули и провели время с пользой. Тогда 1 сентября станет настоящим праздником, и дети пойдут учиться с радостью", — рассказал психолог.



Специалист поделился рекомендациями с родителями, на что обратить внимание, чтобы время перед первым классом прошло с пользой.

Поделитесь опытом

В первую очередь родителям полезно вспомнить, как проходили их школьные годы. Постарайтесь рассказать ребенку что-то интересное и приятное из своей учебной жизни, чтобы сформировать у него хорошее отношение. Позитивный настрой поможет легче и быстрее пройти период адаптации.

Составьте план

Заранее продумайте летний отдых. Если весь сезон вы проведете дома, то рекомендуем посмотреть анонсы летних выставок, фестивалей и активностей в парках и выбрать те, которые интересны вашей семье.

"Возьмите за правило каждые выходные проводить вместе. Можно составить маршрут коротких путешествий на один-два дня. Такие мини-приключения запомнятся надолго", — отметил психолог.



Постарайтесь заранее подготовить все необходимое

Составьте список того, что нужно подготовить к началу учебного года. Приобретая школьную и спортивную форму, важно помнить, что дети в этом возрасте быстро растут.

"Не откладывайте покупки на самый последний момент. Ведь тогда вы сами неизбежно начнете нервничать, пытаясь все успеть. А это обязательно передастся вашему ребенку и вызовет негативные эмоции перед школой", — добавил специалист.



Не загружайте ребенка дополнительными занятиями летом

Пусть он насладится свободным временем. Составьте график обязательных заданий, которые нужно выполнять два-три раза в неделю, но не более 40 минут в день. Умеренная нагрузка сформирует позитивное отношение к домашней работе.

Не стремитесь давать все и сразу

Лучше превратите процесс получения новых знаний в игру, читайте сказки и просите их пересказать, спрашивайте о событиях, которые произошли за день.

"Разговаривайте с ребенком так, чтобы это был именно диалог, а не монолог. Так он быстрее научится анализировать полученную информацию и выстраивать грамотную коммуникацию. Также стоит обратить внимание на развитие мелкой моторики, которая крайне полезна для малышей. Такие занятия помогают развивать речь, создают благоприятный эмоциональный фон, учат концентрировать внимание и правильно его распределять", — объяснил Николай Головков-Гаев.



Поощряйте чтение

Если ребенок уже умеет читать, важно привить любовь к литературе. Это увлечение поможет обогатить словарный запас и кругозор. Личный пример здесь самый лучший. Когда ребенок регулярно видит папу и маму за книжками, то и у него самого сформируется культура чтения.

Помогите стать более внимательным и усидчивым

К возрасту пяти–семи лет ребенок может удержать фокус внимания не более 40 минут, не отвлекаясь. Но если вы замечаете, что ваш малыш быстро теряет интерес, устает, «переключается» на разные предметы, то стоит ему помочь. Возьмите за практику один час в неделю в определенное время вместе выполнять задания, рисовать или играть. Например, каждый вторник в 18:30 вы собираете пазлы. Главное условие — доводить дело до конца и самим соблюдать договоренности.

"Чтобы ребенку было проще пойти в первый класс и быстрее влиться в коллектив, важно с ранних лет развивать его навыки коммуникации. Дети, которые умеют общаться со сверстниками и окружающим, чувствуют себя комфортнее и увереннее. В семейных центрах ежедневно проходят занятия, на которых дошкольники учатся выражать свои мысли, работать в команде. В формате игры они тренируют необходимые способности: усидчивость, внимательность, память. Это возможность в комфортной обстановке подготовиться к новому этапу, который ждет их впереди", — заключил психолог.



Подробная информация о работе семейных центров размещена на портале «Мой семейный центр». Для записи перейдите на интерактивную карту, выберите удобное учреждение и воспользуйтесь сервисом «Записаться на прием».

Справка

Для поддержки московских семей работают 19 городских организаций помощи родителям с детьми: 16 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.