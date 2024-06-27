Стоит ли беспокоиться, если ребенок увлекся квадробикой: отвечает психолог

В последнее время у детей начала набирать популярность квадробика. Они надевают маски животных и копируют их повадки. Психолог Елена Овсянникова объяснила, как относиться к такому увлечению и когда бить тревогу.

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«Для детей так же, как и для взрослых, важно быть социальной единицей. Современные подростки (поколение гаджетов) вынуждены искать то, что отличает их от всего, что было раньше. Чем они смогут отличаться от своих родителей и удивлять общество», – передает «Тульская служба новостей» слова специалиста.



Дети выражают протест и жажду внимания, становясь причастным к одной из субкультур. Несколько лет популярны были эмо, готы и другие, а теперь появилась квадробика. Дети надевают маски разных животных, копируют их повадки и ходят на четвереньках.

По словам Елены Овсянниковой, для детей это своего рода вид спорт, они часто соревнуются в ловкости и гибкости. Также эксперт считает, что так дети самоутверждаются и самовыражаются, для детей 8–13 лет это нормально.

Эксперт отмечает, что многие родители не дают детям свободы, они заставляют их ходить на кружки, секции и изучать языки. Родители считают это полезными, а вот дети не всегда в восторге от избранного пути, у них появляются увлечения, и они хотят, чтобы их в этом поддержали.

«Все должно быть в меру, если дети занимаются квадробикой без фанатизма, то не стоит беспокоиться, наоборот, поддержать его в данном виде спорта – купить перчатки или эластичные бинты, дабы избежать растяжений и травм, нанять ребенку тренера для успешного развития, так как квадробика улучшает координацию, развивает гибкость, силу и выносливость, укрепляет мышцы и сердечно-сосудистую систему», – утверждает эксперт.



Квадробика может настораживать из-за странности поведения детей, как и любая субкультура, она характеризуется вызовом и демонстрацией с помощью атрибутики.

Овсянникова советует сначала разобраться, почему ребенок этим занимается, а также объяснить, что он не должен мешать и вредить окружающим.

«Важно вовремя увидеть ту грань между увлечением и девиацией, когда выйти из дома без хвоста ребенку очень сложно, и насторожить родителей должны очевидные странности – например, если ребенок ест из миски или нападает и кусает людей, просит кошачий лоток», – отмечает Овсянникова.



Если родители наблюдают подобное поведение, то стоит обратиться к психологу. Однако если ребенок психически здоров, то он перерастет свое увлечение, и животные уйдут в прошлое, как ушли эмо и готы.

Ранее сообщалось, что в одном из российских городов девочка–квадробер напала на мальчика. Поклонница странного движения в маске кошки пыталась кусаться и царапаться.