Почему ребенок вас не слушается: мнение психолога

Каждая мама сталкивается с пугающей активностью ребенка, когда прыгает, бегает и отлынивает от уроков, но ни в коем случае не слушается ее. Почему так происходит и нормально ли это, рассказала психолог Шер МакГилливрей.

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Для начала важно понять, что дети не обладают такой же способностью слушать и слышать, как взрослые. И заботы у них совершенно другие.

Дети в возрасте от 2 до 7 лет, например, по природе своей эгоцентричны. Они думают в основном о себе и своих насущных потребностях, поэтому в большинстве случаев не могут принять точку зрения окружающих, в том числе мамы и папы. Грязная обувь или нечищеные зубы для них ничего не значат.

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Примерно к 13 годам мозг постепенно перестраивается. Дети, до сих пор относительно послушные, начинают больше ориентироваться на мнение друзей, нежели родителей. Тогда-то и начинается переходный возраст со всеми его атрибутами.

То есть дети тянутся к родителям больше всего с рождения до двух лет и с 7 до 13 лет. В эти периоды наладить с ними контакт проще, чем в другом возрасте.

Ребенок может быть непослушным по другим причинам: например, если он нейроотличен, имеет проблемы с концентрацией, усвоением новой информации или слухом, резюмирует психолог.

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