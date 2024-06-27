В Совфеде призвали выплачивать стипендии всем студентам, у которых есть дети

Сенатор Совфеда Наталия Косихина прокомментировала предложение Минобрнауки выплачивать студентам с детьми стипендию. По ее мнению, выплату должны получать не только учащиеся дневного отделения, но и студенты очно-заочной и заочной форм обучения вне зависимости от бюджетной или внебюджетной формы. Об этом сенатор заявила в беседе с РИА Новости.

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«Это необходимые материальные выплаты для родителей, которые не хотят бросать учебу, хотят ее достойно закончить, но при этом вынуждены подрабатывать, для того, чтобы содержать и себя, и ребенка», — рассказала Косихина в комментарии журналистам.



Сенатор подчеркнула, что страна должна стремиться, чтобы как можно больше молодых людей могли получить хорошее высшее образование. Достигнуть этого, как полагает Косихина, можно в том числе благодаря помощи студентам, которые не будут отвлекаться на подработку.

До этого Минобрнауки выступило с инициативой выплачивать стипендию в размере МРОТ студентам-родителям.