Доктор раскрыл опасность попыток отвлечь капризных детей смартфоном

Использование смартфонов для успокоения истерик у детей только усугубляет их поведение, сообщает The Sun, ссылаясь на результаты исследования доктора Вероники Конок из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште. Эксперт отметила, что хотя такой метод родительского вмешательства распространен, он не является эффективным в долгосрочной перспективе.

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Анкеты показали, что из 265 детей младше пяти лет те, кого успокаивали с помощью цифровых устройств, год спустя хуже контролировали эмоции. Они проявляли более агрессивное поведение и испытывали трудности с управлением своими чувствами.

Конок заявила, что использование цифровых устройств для отвлечения от истерик не поможет, так как дети должны научиться самостоятельно управлять своими отрицательными эмоциями.

"Это может привести к серьезным проблемам с эмоциональным регулированием, особенно с управлением гневом, в будущем. Детям нужна помощь и поддержка со стороны родителей в процессе обучения, а не зависимость от цифровых устройств", — отметила эксперт.



Ранее психолог Денис Хакимов заявил, что мужчинам в воспитании детей стоит отказаться от стремления к идеалу и быть ближе к детям, регулярно демонстрируя любовь и привязанность. По его словам, для формирования здоровых отношений не менее важно прививать несовершеннолетним жизненные ориентиры, попутно объясняя им нормы поведения.