Психолог объяснил, как влияет медийность на ребенка

Рэперша Инстасамка в подкасте у блогера Эльдара Джарахова раскритиковала семью блогеров Кукояк за эксплуатацию шестилетней дочери Василисы, а также отметила негативное влияние популярности на ребенка. За буднями семьи следят 2,5 млн пользователей на YouTube. Рэперша предложила специалистам прокомментировать, как медийность ребенка может повлиять на его психику. «ФедералПресс» узнал мнение у клинического психолога и супервизора Валентины Ерофеевой.

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Рэперша подняла тему эксплуатации ребенка в корыстных целях родителей:

«Их дочь «пашет (слово заменено. – Прим. ред.) на канал, как папа Карло, с пеленок».



Ребенок регулярно участвует в рекламных интеграциях, с его фотографией делают кликбейтные обложки. Василиса всю жизнь растет под прицелом камеры родителей: Инстасамка отметила, что личного пространства у девочки нет. Даже самые интимные моменты жизни ребенка попадают в кадр, а некоторые и вовсе превращаются в шутку.

Девочка стала «мемом» в интернет-пространстве. Пока родители Василисы не комментируют скандал, однако уже начали менять обложки к видеороликам.

Психолог Валентина Ерофеева объяснила, как медийность может повлиять на психику ребенка:

«Если бы можно было однозначно сказать: «Медийность оказывает негативное (или положительное) влияние на психику ребенка», – это бы все упростило. Но психическое развитие – это достаточно сложный и многогранный процесс, который включает в себя социальное взаимодействие, усвоение социальных ролей, а также формирование личности.

На психику ребенка ежедневно оказывает влияние огромное количество факторов: обстановка в семье, взаимодействие между сверстниками, другими взрослыми, события вокруг, просмотренные мультфильмы и т. д.

В современном мире многие родители публикуют контент со своими детьми. Пока ребенок маленький, можно публиковать без согласия, т. к. пока еще ребенок не понимает личных границ и родители несут ответственность за последствия публикации. Лет с 5–6 ребенок может выражать несогласие на фотосъемку и публикацию изображений. И это его право.

Как может сказываться медийность на ребенке

Столкновение с большим количеством негативных комментариев и хейта. У немедийного ребенка это все тоже есть, но в меньшем количестве. Без необходимой поддержки со стороны родителей негативные комментарии могут привести к формированию сниженной самооценки, неадекватного представления о себе и мире, ощущению постоянного давления, стрессу и высокой тревожности;

Отсутствие ощущения безопасности и личного пространства;

Развитие/усиление нарциссизма – получение постоянной похвалы, признания, зависимость самооценки от количества лайков и просмотров контента, акцент родителей на признании и успехе могут способствовать формированию нарциссических черт личности;

Развитие тревожных и депрессивных расстройств из-за высокого уровня ожиданий как со стороны родителей, так и подписчиков, давления со стороны и требования быть идеальным, соответствующим ожиданиям.

Для развития серьезных психических проблем одной медийности мало. Если учитывать биопсихосоциальный подход, на формирование личности оказывают влияние биологические (темперамент, особенности нервной системы, наличие нейроотличий), психологические (тревожность, перфекционизм, негативное представление о себе, эмоциональная чувствительность) и социо-культурные факторы (медиа, окружение, семья).

Как ребенок справится с успехом, идеализированными ожиданиями от других, негативными комментариями, зависит от родителей. В поддерживающей среде ребенок научится смотреть на это как на часть медийности, обретет устойчивость и стабильную самооценку. Именно родители помогают сформировать и поддерживать собственную ценность независимо от слов других.

При отсутствии поддержки, незаинтересованности со стороны родителей психическое развитие может пойти по негативному сценарию. Есть немало примеров медийных детей, которые в подростковом или взрослом возрасте страдали от одиночества, зависимостей, нереализованности».