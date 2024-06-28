Что необходимо знать родителям выпускника

Уже завтра состоятся выпускные вечера для школьников 9-х и 11-х классов. Несмотря на то, что это светлый и радостный праздник, необходимо помнить, что в этот период повышается риск совершения несовершеннолетними разного рода правонарушений. Образовательные учреждения в настоящее время не занимаются организацией выпускных вечеров, поэтому ответственность за проведение праздника всецело ложиться на плечи родителей.

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Первое, что необходимо знать родителям и объяснить ученикам: употребление спиртосодержащей продукции запрещено для лиц, младше 18 лет. Статья 6.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях грозит тем, кто вовлекает несовершеннолетних россиян в употребление алкоголя. Нарушители за вовлечение малолетних могут получить штраф 1500-3000 рублей. Если закон нарушили родители, то штраф больше. Граждане, которые распивают алкоголь в запрещенных местах, могут быть оштрафованы на 500-1500 рублей.

Кроме того, необходимо помнить, что согласно статье 20.19 КоАП, нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вне жилища в период с 23 часов до 6 часов без сопровождения родителей, других законных представителей или лиц, их заменяющих, является административным правонарушением.

Как мелкое хулиганство может быть расценено несанкционированное использование пиротехнических средств в общественных местах. За это предусмотрена административная ответственность по статье 20.1 КоАП РФ, которая влечет штраф в размере от 500 до 1 000 рублей или административный арест до 15 суток. За нарушение правил пожарной безопасности при запуске пиротехники предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ.

Общественная безопасность во время празднования выпускных находится под особым контролем правоохранителей. Для обеспечения правопорядка будут задействованы сотрудники милиции и усилен пропускной режим. Под особый контроль возьмут места массового пребывания граждан: парки, скверы, набережные.

Главная задача — предупредить совершение правонарушений и происшествия.