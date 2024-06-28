В Перми 17-летняя студентка отказалась от ребенка после родов, но затем вернулась за ним

В пермском роддоме студентка Ирина (имя изменено – Прим. ред.) местного колледжа, ставшая молодой мамой, написала отказ от ребенка, но уже через два дня передумала и забрала его. Из-за страха перед родителями, с которыми она живет в однокомнатной квартире, и перспективы быть отчисленной из учебного заведения, она сначала отказалась от малыша.

© unsplash

«Вовремя подоспевшая поддержка помогла осознать: не надо ничего бояться – всё выйдет как надо. Так и получилось!» – рассказала она.



После родов молодой маме удалось сохранить за собой место в колледже и хорошие отношения дома.

Отец ребенка не знал о беременности подруги, сама же девушка опасалась, что для нее и для ее близких малыш будет чужим. Справиться с тревогой молодой маме помогли в Службе сохранения семей фонда «Дедморозим».

Сейчас ребенку уже 9 месяцев. Девушка не бросила учебу, а за время с рождения малыша ей удалось наладить отношения с отцом ребёнка.

«Когда мы встретились с Ириной в роддоме, она спросила: «Вы сейчас пойдете к моему малышу?» И тут же сама предложила сходить с ней проведать его. Мы вместе нашли медсестру, и когда девушка увидела сына, больше не захотела с ним расставаться. Хотя места в квартире для родителей, Ирины с ребенком и еще двух сестер маловато, живут они достаточно дружно», – рассказала координатор помощи семьям фонда «Дедморозим» Анна Фелицына



По ее словам, многих мам сегодня беспокоит отсутствие поддержки, но при этом они волнуются и за своего ребенка.

За год работы Службы сохранения семей в кровных семьях удалось сохранить шесть младенцев, а родители еще 112 детей получили комплексную помощь психологов и юристов.

Напомним, в декабре прошлого года 20-летняя жительница Челябинской области, переехавшая в Екатеринбург, родила дома мальчика и от незнания, что с ним делать, вынесла его умирать на улицу в мороз. В отношении девушки возбудили несколько уголовных дел.