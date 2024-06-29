Российские педагоги хотят отменить ЕГЭ из-за стресса учеников и необъективной оценки знаний. Согласно опросу, 58,1% педагогов считают, что экзамен надо отменить. Соответственно, 41,9% выступают за продолжение проведения единого экзамена в нынешнем виде, сообщает "Газета.ru".

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Среди тех, кто выступает против ЕГЭ, большинство уверено, что причины для отмены — чрезмерный стресс (77,1%) и необъективная оценка знаний (65,4%). Кроме того, почти половина (45,5%) считает, что с каждым годом задания экзамена становятся сложнее.

Однако среди тех, кто поддерживает ЕГЭ, подавляющее большинство видит плюс экзамена в том, что выпускникам легче поступить в вузы. Также одним из преимуществ экзамена является возможность избежать коррупции при поступлении в вуз по результатам внутренних экзаменов. Лишь около половины респондентов считают ЕГЭ объективным экзаменом в плане оценки знаний учеников.

По мнению большинства опрошенных, заменить текущий формат экзамена можно традиционными экзаменами в школе, в том числе итоговыми контрольными работами. Также хорошим форматом являются внутренние вступительные экзамены в вузах.

Основным критерием улучшения ЕГЭ, по мнению большинства опрошенных, является возможность пересдачи экзамена, а также составление экзаменационных вопросов в соответствии с пройденной школьной программой. Среди ответов также прозвучало предложение отменить экзамен для учеников, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, а оставить его только для будущих абитуриентов.

В середине марта премьер-министр России Михаил Мишустин призвал серьезно взвесить плюсы и минусы, прежде чем принимать решение о возможной отмене ЕГЭ.