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Родителям посоветовали, как реагировать на увлечение ребенка квадробикой

Не нужно паниковать раньше времени, если ребенок увлекается квадробикой или фурри, рассказала в беседе с РИАМО психолог Юлия Ковалева. По ее словам, насторожиться следует, если ребенок становится более замкнутым или, наоборот, чрезмерно активным.

Родителям посоветовали, как реагировать на увлечение ребенка квадробикой
© РИА Новости

Прежде чем паниковать, родителям нужно понять, насколько далеко заходит дело. Если ребенок несколько раз в неделю проводит время со сверстниками и в процессе игр они создают свою вселенную с персонажами и событиями — это нормально, — объяснила специалист.

Психолог отметила, что если ребенок начинает есть как животное, ходить исключительно на четвереньках и заявлять, что он какой-то зверь, то рекомендуется обратиться к специалистам. Также следует насторожиться, если у ребенка меняется поведение, он становится слишком активным или слишком замкнутым.

Нужно обратить внимание, сколько времени занимает это хобби, добавила Ковалева. Оно не должно отнимать все свободное время у ребенка. Кроме того, важно установить правила общения с ребенком и объяснить, как и в каких ситуациях уместно так себя вести, заключила психолог.

Ранее детский психиатр Анна Портнова заявила, что движение квадроберов, в рамках которого дети увлекаются звериными повадками и переодеваются, может быть опасно, если несовершеннолетние начинают нарушать социальные нормы. Она добавила, что родителям стоит оценивать ситуацию с холодной головой.

Дети
Анна Портнова
Юлия Ковалева