Родителям посоветовали, как реагировать на увлечение ребенка квадробикой

Не нужно паниковать раньше времени, если ребенок увлекается квадробикой или фурри, рассказала в беседе с РИАМО психолог Юлия Ковалева. По ее словам, насторожиться следует, если ребенок становится более замкнутым или, наоборот, чрезмерно активным.

Прежде чем паниковать, родителям нужно понять, насколько далеко заходит дело. Если ребенок несколько раз в неделю проводит время со сверстниками и в процессе игр они создают свою вселенную с персонажами и событиями — это нормально, — объяснила специалист.



Психолог отметила, что если ребенок начинает есть как животное, ходить исключительно на четвереньках и заявлять, что он какой-то зверь, то рекомендуется обратиться к специалистам. Также следует насторожиться, если у ребенка меняется поведение, он становится слишком активным или слишком замкнутым.

Нужно обратить внимание, сколько времени занимает это хобби, добавила Ковалева. Оно не должно отнимать все свободное время у ребенка. Кроме того, важно установить правила общения с ребенком и объяснить, как и в каких ситуациях уместно так себя вести, заключила психолог.

Ранее детский психиатр Анна Портнова заявила, что движение квадроберов, в рамках которого дети увлекаются звериными повадками и переодеваются, может быть опасно, если несовершеннолетние начинают нарушать социальные нормы. Она добавила, что родителям стоит оценивать ситуацию с холодной головой.