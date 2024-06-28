Психолог порекомендовала «не отказывать» детям в заведении домашних животных

Собаки и кошки учат самостоятельности и ответственности «ценой своей жизни». Ребёнок с неразвитыми контролирующими функциями не сможет раскрыть свой потенциал во взрослом возрасте.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

«Многие родители считают, что ответственность разовьётся сама собой, жизнь научит. Это не так. Ответственность сама не развивается, так же, как и не развивается сама воля или контролирующие функции личности. Собаки и кошки, заведённые в маленьком возрасте — это как раз те персонажи, которые обучают ребёнка ответственному поведению, в том числе ценой своей жизни. Никогда нельзя отказывать детям, если хотите, чтобы они выросли ответственными. Кто вырастает из безответственных детей? Типичные «недозвёзды» с хорошим потенциалом, которые никак не могут этот потенциал проявить».



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