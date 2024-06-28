Не стоит успокаивать детей с помощью гаджетов — новое исследование

Психологи из Венгрии и Канады пришли к выводу: детям, которым регулярно предлагают гаджеты, когда они устраивают истерики, впоследствии труднее управлять гневом. Очень важно давать малышам возможность испытывать негативные эмоции, подчеркивают авторы исследования, опубликованного в Frontiers in Child and Teenage Psychiatry.

В первые годы жизни дети учатся справляться с эмоциями, выбирая обдуманную реакцию вместо автоматической — прежде всего, через отношения с родителями. Взрослые же давно привыкли отвлекать детей с помощью электронных устройств. Эту стратегию называют цифровым регулированием эмоций.

«Мы часто видим, что родители используют планшеты или смартфоны, чтобы отвлечь внимание ребенка, когда он расстроен. Этот простой способ очень эффективен здесь и сейчас: детей зачаровывает цифровой контент», — объяснила профессор Кэролайн Фитцпатрик из Шербрукского университета (Канада).



Ученые предположили, что в долгосрочной перспективе такой подход принесет мало пользы. Чтобы подтвердить свой тезис, они предложили 300 родителям дошкольников заполнить анкету об использовании медиаконтента в 2020 году и год спустя. Выяснилось: если родители часто прибегали к цифровому регулированию эмоций, у детей через год ухудшались навыки управления гневом и фрустрацией.

«Истерики нельзя вылечить цифровыми устройствами. Дети должны учиться управлять своими негативными эмоциями самостоятельно. В процессе обучения им нужна помощь родителей, а не гаджеты», — считает доктор Вероника Конок из университета Этвеша Лоранда (Будапешт).



Исследователи также обнаружили: чем чаще ребенок устраивал истерики, тем чаще ему вручали смартфон, и это только усугубляло проблему. Психологи советуют родителям не избегать ситуаций, которые могут расстраивать малыша, а тренировать детей, помогая им распознавать эмоции и справляться с ними.