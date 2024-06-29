Почему не стоит успокаивать детей с помощью смарфтонов и планшетов

Международная группа ученых из Венгрии и Канады изучила эффект от использования цифровых устройств при воспитании ребенка. Специалисты сосредоточились на ситуациях, в которых родители пытаются успокоить капризничающих детей с помощью гаджетов. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry (FCAP).

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«Мы часто видим, что родители используют планшеты или смартфоны, чтобы отвлечь внимание ребенка, когда он расстроен. Дети очарованы цифровым контентом, поэтому это простой способ остановить истерики, и он очень эффективен в краткосрочной перспективе», — объяснила старший автор исследования, профессор Кэролайн Фицпатрик из Университета Шербрука.



Ученые проанализировали результаты двух исследований, проведенных с разницей в один год. Как показали результаты, дети, которых часто успокаивали с помощью цифровых устройств, год спустя демонстрировали худшие навыки управления гневом и разочарованием.

По словам специалистов, смартфоны и планшеты не устраняют причины детских истерик. Ребенок должен научиться управлять своими негативными эмоциями с помощью родителей, а не отвлекаться на цифровой контент.

Ранее ученые нашли математический способ пресечь истерику ребенка в самолете.